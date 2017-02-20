Лавров: обвинения России в подготовке переворота в Черногории высосаны из пальца

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал обвинения в адрес российских спецслужб в подготовке госпереворота в Черногории голословными и высосанными из пальца.
Сергей Лавров: «Я понимаю, что британским СМИ до всего есть дело, они себя ни один раз уже проверяли, в том числе и в таких абсолютно очевидно высосанных из пальца ситуациях, как „дело Литвиненко“, и то, как они его интерпретировали».
Лавров добавил, что обвинения России в подготовке переворота в Черногории стоят «в одном ряду с другими голословными обвинениями нас и нашей страны, в том числе в хакерских атаках против всего Запада практически, во вмешательстве в избирательные кампании большинства западных стран, в связях администрации Трампа с российскими спецслужбами и во многом другом».
Министр подчеркнул, что ни по одному из этих голословных обвинений не было предъявлено никаких фактов и доказательств, передает «Интерфакс».
Ранее британские СМИ сообщили, что за попыткой госпереворота в Черногории в октябре 2016 года стоят российские власти. Как следует из появившихся в прессе публикаций, британские и американские спецслужбы якобы нашли доказательства причастности России к подготовке путча «на высоком уровне». Сегодня специальный прокурор Черногории Миливой Катнич заявил, что в подготовке октябрьского переворота в стране якобы принимали участие не только «националистические структуры из РФ», но и некие «российские органы».
В Кремле категорически отвергли какую-либо официальную причастность России к этим событиям, а в Госдуме инфрмацию, опубликованную в британских СМИ, назвали «неинтересной уткой».
Лавров добавил, что обвинения России в подготовке переворота в Черногории стоят «в одном ряду с другими голословными обвинениями нас и нашей страны, в том числе в хакерских атаках против всего Запада практически, во вмешательстве в избирательные кампании большинства западных стран, в связях администрации Трампа с российскими спецслужбами и во многом другом».
Министр подчеркнул, что ни по одному из этих голословных обвинений не было предъявлено никаких фактов и доказательств, передает «Интерфакс».
Ранее британские СМИ сообщили, что за попыткой госпереворота в Черногории в октябре 2016 года стоят российские власти. Как следует из появившихся в прессе публикаций, британские и американские спецслужбы якобы нашли доказательства причастности России к подготовке путча «на высоком уровне». Сегодня специальный прокурор Черногории Миливой Катнич заявил, что в подготовке октябрьского переворота в стране якобы принимали участие не только «националистические структуры из РФ», но и некие «российские органы».
В Кремле категорически отвергли какую-либо официальную причастность России к этим событиям, а в Госдуме инфрмацию, опубликованную в британских СМИ, назвали «неинтересной уткой».
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