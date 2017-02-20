Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.02, 14:11

Лавров: обвинения России в подготовке переворота в Черногории высосаны из пальца

3 комментария

Лавров: обвинения России в подготовке переворота в Черногории высосаны из пальца

Лавров: обвинения России в подготовке переворота в Черногории высосаны из пальца

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал обвинения в адрес российских спецслужб в подготовке госпереворота в Черногории голословными и высосанными из пальца.

Сергей Лавров: «Я понимаю, что британским СМИ до всего есть дело, они себя ни один раз уже проверяли, в том числе и в таких абсолютно очевидно высосанных из пальца ситуациях, как „дело Литвиненко“, и то, как они его интерпретировали».

Лавров добавил, что обвинения России в подготовке переворота в Черногории стоят «в одном ряду с другими голословными обвинениями нас и нашей страны, в том числе в хакерских атаках против всего Запада практически, во вмешательстве в избирательные кампании большинства западных стран, в связях администрации Трампа с российскими спецслужбами и во многом другом».

Министр подчеркнул, что ни по одному из этих голословных обвинений не было предъявлено никаких фактов и доказательств, передает «Интерфакс».

Ранее британские СМИ сообщили, что за попыткой госпереворота в Черногории в октябре 2016 года стоят российские власти. Как следует из появившихся в прессе публикаций, британские и американские спецслужбы якобы нашли доказательства причастности России к подготовке путча «на высоком уровне». Сегодня специальный прокурор Черногории Миливой Катнич заявил, что в подготовке октябрьского переворота в стране якобы принимали участие не только «националистические структуры из РФ», но и некие «российские органы».

В Кремле категорически отвергли какую-либо официальную причастность России к этим событиям, а в Госдуме инфрмацию, опубликованную в британских СМИ, назвали «неинтересной уткой».

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru