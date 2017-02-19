Британские СМИ обвинили Россию в организации госпереворота в Черногории

Британские СМИ сообщили, что за попыткой госпереворота в Черногории в октябре 2016 года стоят российские власти. В частности, заявляется, что британские и американские спецслужбы якобы нашли доказательства причастности России к подготовке путча «на высоком уровне».
Информация об этом появилась в воскресном номере британской газеты Sunday Telegraph.
Издание сообщает, что спецслужбам США и Великобритании удалось «собрать доказательства» причастности российских властей к заговору. При этом, представитель МИД Великобритании, комментируя публикацию газеты, заявила, что в подготовке переворота подозреваются «российские националисты», и добавила, что «Черногория должна сама провести полноценный, открытый юридический процесс расследования и суд над подозреваемыми в подготовке переворота».
Ранее специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич, который занимался расследованием попытки срыва парламентских выборов 2016 года, обвинил в причастности к подготовке переворота неких «российских националистов». Он также заявлял, что они готовили покушение на премьер-министра Черногории Мило Джукановича. При этом Катнич отмечал, что никаких доказательств причастности российских властей к произошеднему у него нет.
в день парламентских выборов 16 октября 2016 года власти Черногории объявили о задержании 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке теракта и госпереворота. По сведениям прокуратуры, эта группа планировала напасть на собравшихся перед зданием парламента во время оглашения результатов выборов, а затем занять помещения Скупщины с целью провозгласить победу одной из партий и лишить свободы премьер-министра Черногории. По мнению властей, группа была организована «русскими националистами».
В Кремле категорически отвергли какую-либо официальную причастность России к покушению на черногорского премьера.
Издание сообщает, что спецслужбам США и Великобритании удалось «собрать доказательства» причастности российских властей к заговору. При этом, представитель МИД Великобритании, комментируя публикацию газеты, заявила, что в подготовке переворота подозреваются «российские националисты», и добавила, что «Черногория должна сама провести полноценный, открытый юридический процесс расследования и суд над подозреваемыми в подготовке переворота».
Ранее специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич, который занимался расследованием попытки срыва парламентских выборов 2016 года, обвинил в причастности к подготовке переворота неких «российских националистов». Он также заявлял, что они готовили покушение на премьер-министра Черногории Мило Джукановича. При этом Катнич отмечал, что никаких доказательств причастности российских властей к произошеднему у него нет.
в день парламентских выборов 16 октября 2016 года власти Черногории объявили о задержании 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке теракта и госпереворота. По сведениям прокуратуры, эта группа планировала напасть на собравшихся перед зданием парламента во время оглашения результатов выборов, а затем занять помещения Скупщины с целью провозгласить победу одной из партий и лишить свободы премьер-министра Черногории. По мнению властей, группа была организована «русскими националистами».
В Кремле категорически отвергли какую-либо официальную причастность России к покушению на черногорского премьера.
Комментарии