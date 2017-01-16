Россиянина обвинили в подготовке убийства экс-премьера Черногории

Прокуратура Черногории обвинила гражданина России Эдуарда Широкова в планировании убийства
RTCG специальный прокурор Велько Ратович.
экс-премьера страны Мило Джукановича «путем подстрекательства».
Велько Ратович: «В этом подозревается только Широков. Речь идет о деянии путем подстрекательства. Кроме этого, он обвиняется в создании преступной организации и попытке терроризма. Если РФ не выдаст своих граждан (Широкова и Попова. — Прим. Ред.), то мы будем судить в их отсутствие».
В данный момент россияне Эдуард Широков и Владимир Попов объявлены в международный розыск. Кроме них, Интерпол разыскивает троих сербов, также подозреваемых в создании преступной организации и терроризме. Вся информация о разыскиваемых, по данным прокуратуры, находится в базах Интерпола.
Широков и Попов подозреваются в создании преступной группы, целью которой, по мнению прокуратуры Черногории, было «совершение неопределенного числа терактов и убийство высоких должностных лиц Черногории». В частности, 16 сентября во время парламентских выборов в Черногории члены группы якобы намеревались совершить госпереворот и лишить свободы премьер-министра Черногории Мило Джукановича.
В Кремле категорически отвергли какую-либо официальную причастность России к покушению на черногорского премьера.
Комментарии