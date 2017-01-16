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  • 16.01, 14:11

Россиянина обвинили в подготовке убийства экс-премьера Черногории

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Россиянина обвинили в подготовке убийства экс-премьера Черногории

Россиянина обвинили в подготовке убийства <nobr>экс-премьера</nobr> Черногории

Прокуратура Черногории обвинила гражданина России Эдуарда Широкова в планировании убийства экс-премьера страны Мило Джукановича «путем подстрекательства».

Помимо «подстрекательства к убийству» экс-премьера, Широкова также обвиняют в создании преступной организации и попытке терроризма, сообщил в интервью телеканалу RTCG специальный прокурор Велько Ратович.

Велько Ратович: «В этом подозревается только Широков. Речь идет о деянии путем подстрекательства. Кроме этого, он обвиняется в создании преступной организации и попытке терроризма. Если РФ не выдаст своих граждан (Широкова и Попова. — Прим. Ред.), то мы будем судить в их отсутствие».

В данный момент россияне Эдуард Широков и Владимир Попов объявлены в международный розыск. Кроме них, Интерпол разыскивает троих сербов, также подозреваемых в создании преступной организации и терроризме. Вся информация о разыскиваемых, по данным прокуратуры, находится в базах Интерпола.

Напомним, Широков и Попов подозреваются в создании преступной группы, целью которой, по мнению прокуратуры Черногории, было «совершение неопределенного числа терактов и убийство высоких должностных лиц Черногории». В частности, 16 сентября во время парламентских выборов в Черногории члены группы якобы намеревались совершить госпереворот и лишить свободы премьер-министра Черногории Мило Джукановича.

В Кремле категорически отвергли какую-либо официальную причастность России к покушению на черногорского премьера.

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