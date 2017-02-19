«Неинтересная утка»: в Госдуме ответили на обвинения РФ в подготовке путча в Черногории

Появившиеся в западных СМИ сообщения о якобы причастности России к заговору в Черногории прокомментировали в Госдуме РФ.
Замглавы комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа назвал материалы британской прессы о якобы причастности российских спецслужб к плану переворота в Черногории попыткой поднять шум на ровном месте, передает РИА Новости.
Алексей Чепа, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам: «Это очередная попытка поднять какой-то шум на ровном месте. Наши спецслужбы никогда не были причастны к этому. Для нормального человека эта утка уже не интересна».
The Telegraph. Издание со ссылкой на анонимный источник в правительстве Соединенного Королевства утверждает, что к попытке покушения на бывшего черногорского премьера Мило Джукановича и плану переворота в стране якобы причастны российские спецслужбы.
Ранее Москва уже опровергала подобные предположения, а прокуратура Черногории указывала на отсутствие доказательств причастности российских властей к октябрьским событиям 2016 года.
Алексей Чепа, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам: «Это очередная попытка поднять какой-то шум на ровном месте. Наши спецслужбы никогда не были причастны к этому. Для нормального человека эта утка уже не интересна».
The Telegraph. Издание со ссылкой на анонимный источник в правительстве Соединенного Королевства утверждает, что к попытке покушения на бывшего черногорского премьера Мило Джукановича и плану переворота в стране якобы причастны российские спецслужбы.
Ранее Москва уже опровергала подобные предположения, а прокуратура Черногории указывала на отсутствие доказательств причастности российских властей к октябрьским событиям 2016 года.
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