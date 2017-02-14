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  • 15.02, 02:59

СМИ: США обвинили Россию в нарушении договора РСМД

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СМИ: США обвинили Россию в нарушении договора РСМД

СМИ: США обвинили Россию в нарушении договора РСМД

Американские СМИ заявляют, что Россия якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Как пишет газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации, Россия якобы «секретно развернула крылатую ракету», которая нарушает Договор о ракетах средней и малой дальности.

Журналисты New York Times подчеркивают, что эта ситуация «может стать проблемой для администрации президента Трампа», который ранее заявлял о возможном курсе на нормализацию отношений с Россией.

Издание утверждает, что речь идет о ракете, которая была испытана в 2014 году. Тогда США обвинили Россию в нарушениях РСМД, но российская сторона в ответ попросила предоставить информацию, о какой именно ракете идет речь. А глава департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями тогда назвал происходящее странным, поскольку «США не смогли обосновать свои претензии к России».

Михаил Ульянов, директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями: «Этот диалог производит странное впечатление в силу того, что США не в состоянии объяснить и обосновать свои претензии в адрес России».

В России также неоднократно подчеркивали, что нарушением договора о РСМД является размещение элементов противоракетной обороны США в Румынии.

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