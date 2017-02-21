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  • 21.02, 08:43

СМИ: убитый Ким Чен Нам в последние годы страдал паранойей

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СМИ: убитый Ким Чен Нам в последние годы страдал паранойей

СМИ: убитый Ким Чен Нам в последние годы страдал паранойей

Брат северокорейского лидера Ким Чен Ына несколько лет страдал паранойей и скрывался от властей КНДР. Об этом западным СМИ рассказал близкий друг убитого Ким Чен Нама.

По информации газеты The Guardian, о страхах Ким Чен Нама сообщил Энтони Сахакиан, который встречался с убитым почти каждый ежедневно, когда тот приезжал в Швейцарию.

Энтони Сахакиан: «Мы действительно обсуждали режим, его сводного брата, говорили о том, что там происходит. Одно могу сказать: он никогда не был заинтересован во власти».

По словам Сахакиана, Ким Чен Нам был со своей родиной на расстоянии вытянутой руки.

Энтони Сахакиан: «Он был очень расстроен тем, что происходит в его стране и действительно переживал за свой народ. Это усиливало давление на него, так как он не мог ничего с этим сделать».

Друг убитого также сообщил, что Ким Чен Нам испытывал страх перед собственной страной, так как был «политически важной фигурой».

Энтони Сахакиан: «Он боялся. Это был не всеохватывающий страх, а паранойя».

Ким Чен Нам погиб в результате покушения 13 февраля в аэропорту Малайзии, откуда собирался вылететь в Макао к своей семье. По данным следствия, это преступление совершили две женщины, которым удалось быстро скрыться. Записи камер наблюдения позволили посекундно восстановить картину убийства. Предполагается, что брата Ким Чен Ына могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу тканью, смоченной опасной жидкостью.

Южнокорейская пресса со ссылкой на экспертов сообщила, что злоумышленники могли использовать высокотоксичное вещество нервно-паралитического действия. В ходе расследования задержаны несколько человек.

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