Брат северокорейского лидера Ким Чен Ына несколько лет страдал паранойей и скрывался от властей КНДР. Об этом западным СМИ рассказал близкий друг убитого Ким Чен Нама.
По информации газеты The Guardian, о страхах Ким Чен Нама сообщил Энтони Сахакиан, который встречался с убитым почти каждый ежедневно, когда тот приезжал в Швейцарию.
Энтони Сахакиан: «Мы действительно обсуждали режим, его сводного брата, говорили о том, что там происходит. Одно могу сказать: он никогда не был заинтересован во власти».
По словам Сахакиана, Ким Чен Нам был со своей родиной на расстоянии вытянутой руки.
Энтони Сахакиан: «Он был очень расстроен тем, что происходит в его стране и действительно переживал за свой народ. Это усиливало давление на него, так как он не мог ничего с этим сделать».
Энтони Сахакиан: «Он боялся. Это был не всеохватывающий страх, а паранойя».
Записи камер наблюдения позволили посекундно восстановить картину убийства. Предполагается, что брата Ким Чен Ына могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу тканью, смоченной опасной жидкостью.
задержаны несколько человек.
Энтони Сахакиан: «Мы действительно обсуждали режим, его сводного брата, говорили о том, что там происходит. Одно могу сказать: он никогда не был заинтересован во власти».
По словам Сахакиана, Ким Чен Нам был со своей родиной на расстоянии вытянутой руки.
Энтони Сахакиан: «Он был очень расстроен тем, что происходит в его стране и действительно переживал за свой народ. Это усиливало давление на него, так как он не мог ничего с этим сделать».
Энтони Сахакиан: «Он боялся. Это был не всеохватывающий страх, а паранойя».
Записи камер наблюдения позволили посекундно восстановить картину убийства. Предполагается, что брата Ким Чен Ына могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу тканью, смоченной опасной жидкостью.
задержаны несколько человек.
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