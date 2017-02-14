Брата Ким Чен Ына могли убить отравленным платком

Появилась новая версия смерти сводного брата северокорейского вождя. Малайзийские полицейские заявили, что Ким Чон Нам был убит в аэропорту
Куала-Лумпур с помощью отравленного платка.
Об этом сообщил сегодня начальник полиции малайзийского штата Селангор Абдул Самах Мат. По его словам, в зоне вылета аэропорта к Ким Чон Наму подошла женщина и набросила ему на голову платок, пропитанный какой-то жидкость. После этого брат лидера КНДР почувствовал боль и жжение в глазах, сообщает издание Malaysiakini. Отмечается, что до приезда неотложки мужчине пытались оказать помощь в аэропорту.
Ранее сотрудники правоохранительных органов Малайзии подтвердили, что в аэропорту Куала-Лумпур умер сводный брат лидера КНДР Ким Чон Нам. Сообщалось, что на него напали две женщины и нанесли ранения отравленными иглами. После этого Ким Чен Ына скончался по дороге в больницу.
Ранее сотрудники правоохранительных органов Малайзии подтвердили, что в аэропорту Куала-Лумпур умер сводный брат лидера КНДР Ким Чон Нам. Сообщалось, что на него напали две женщины и нанесли ранения отравленными иглами. После этого Ким Чен Ына скончался по дороге в больницу.
Комментарии