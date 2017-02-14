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  • 15.02, 02:59

Брата Ким Чен Ына могли убить отравленным платком

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Брата Ким Чен Ына могли убить отравленным платком

Брата Ким Чен Ына могли убить отравленным платком

Брата Ким Чен Ына могли убить отравленным платком
  • Фото Associated Press © 2017, SHIZUO KAMBAYASHI

    • Появилась новая версия смерти сводного брата северокорейского вождя. Малайзийские полицейские заявили, что Ким Чон Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпур с помощью отравленного платка.

    Об этом сообщил сегодня начальник полиции малайзийского штата Селангор Абдул Самах Мат. По его словам, в зоне вылета аэропорта к Ким Чон Наму подошла женщина и набросила ему на голову платок, пропитанный какой-то жидкость. После этого брат лидера КНДР почувствовал боль и жжение в глазах, сообщает издание Malaysiakini. Отмечается, что до приезда неотложки мужчине пытались оказать помощь в аэропорту.

    Ранее сотрудники правоохранительных органов Малайзии подтвердили, что в аэропорту Куала-Лумпур умер сводный брат лидера КНДР Ким Чон Нам. Сообщалось, что на него напали две женщины и нанесли ранения отравленными иглами. После этого Ким Чен Ына скончался по дороге в больницу.

    Ким Чон Нам — старший сводный брат нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ына. Рожден вне брака в результате любовной связи бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира и актрисы Сон Хе Рим. Некоторое время он считался наиболее вероятным преемником отца, однако попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту и проживал за рубежом, в частности в Макао. Именно туда он планировал вылететь из Малайзии.

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