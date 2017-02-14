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  • 15.02, 02:58
Полиция Малайзии подтвердила смерть брата Ким Чен Ына. Ким Чен Ын. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Полиция Малайзии подтвердила смерть брата Ким Чен Ына

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  • Фото Reuters © 2017, Eriko Sugita
Полиция Малайзии подтвердила смерть брата Ким Чен Ына

Полиция Малайзии подтвердила смерть брата Ким Чен Ына

Полиция Малайзии подтвердила смерть брата Ким Чен Ына
  • Фото Reuters © 2017, Eriko Sugita

    • Сотрудники правоохранительных органов Малайзии подтвердили, что умерший в стране гражданин КНДР был Ким Чон Намом — братом лидера КНДР.

    Полиция установила личность мужчины, скончавшегося после нападения в малайзийском аэропорту. Убитым действительно оказался Ким Чен Нам — брат лидера КНДР Ким Чен Ына, передает Reuters.

    Ранее сообщалось, что брат северокорейского вождя скончался по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура, где на него напали две женщины, вооруженные ядовитыми иглами.

    Ким Чон Нам — старший сводный брат нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ына. Рожден вне брака в результате любовной связи бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира и актрисы Сон Хе Рим. Однако он попал в опалу в КНДР и проживал в Макао — именно туда он планировал вылететь из Малайзии.

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