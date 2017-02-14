Полиция Малайзии подтвердила смерть брата Ким Чен Ына

Сотрудники правоохранительных органов Малайзии подтвердили, что умерший в стране гражданин КНДР был Ким Чон Намом — братом лидера КНДР.
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Полиция установила личность мужчины, скончавшегося после нападения в малайзийском аэропорту. Убитым действительно оказался Ким Чен Нам — брат лидера КНДР Ким Чен Ына, передает Reuters.
Ранее сообщалось, что брат северокорейского вождя скончался по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура, где на него напали две женщины, вооруженные ядовитыми иглами.
Ким Чон Нам — старший сводный брат нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ына. Рожден вне брака в результате любовной связи бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира и актрисы Сон Хе Рим. Однако он попал в опалу в КНДР и проживал в Макао — именно туда он планировал вылететь из Малайзии.
Ранее сообщалось, что брат северокорейского вождя скончался по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура, где на него напали две женщины, вооруженные ядовитыми иглами.
Ким Чон Нам — старший сводный брат нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ына. Рожден вне брака в результате любовной связи бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира и актрисы Сон Хе Рим. Однако он попал в опалу в КНДР и проживал в Макао — именно туда он планировал вылететь из Малайзии.
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