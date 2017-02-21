Видеозапись из аэропорта позволила посекундно восстановить картину убийства Ким Чен Нама

Весь мир облетели видеокадры из аэропорта
Куала-Лумпур, который стал местом убийства Ким Чен Нама — сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Запись с камер видеонаблюдения позволила по секундам восстановить картину преступления. И теперь ясно, что версия, которая выглядела самой фантастической, оказалась, правдой: Ким Чен Нама убили с помощью платка, пропитанного ядом.
Журналисту из Малайзии Рамадану Норхайзану удалось снять место гибели Ким Чен Нама и посекундно восстановить картину убийства.
В международном аэропорту Куала-Лумпура по-прежнему действуют усиленные меры безопасности. Журналистов не впускают с камерой внутрь аэропорта, съемки запрещены. Но можно сделать это с помощью мобильного телефона.
Ким Чен Нам зашел в аэропорт через этот вход. Он вошел в здание терминала, как обычный турист, не воспользовавшись ВИП-залом. Здесь он смотрел на табло, чтобы узнать, когда отправляется его самолет. А вот отсюда Ким Чен Нам пошел регистрироваться на рейс. Возле терминала и произошло нападение.
задержать удалось не всех.
Итогов дня».
Журналисту из Малайзии Рамадану Норхайзану удалось снять место гибели Ким Чен Нама и посекундно восстановить картину убийства.
В международном аэропорту Куала-Лумпура по-прежнему действуют усиленные меры безопасности. Журналистов не впускают с камерой внутрь аэропорта, съемки запрещены. Но можно сделать это с помощью мобильного телефона.
Ким Чен Нам зашел в аэропорт через этот вход. Он вошел в здание терминала, как обычный турист, не воспользовавшись ВИП-залом. Здесь он смотрел на табло, чтобы узнать, когда отправляется его самолет. А вот отсюда Ким Чен Нам пошел регистрироваться на рейс. Возле терминала и произошло нападение.
задержать удалось не всех.
Итогов дня».
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