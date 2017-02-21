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  • 21.02, 04:11
Видеозапись из аэропорта позволила посекундно восстановить картину убийства Ким Чен Нама. Ким Чен Ын, Северная Корея, Южная Корея, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Видеозапись из аэропорта позволила посекундно восстановить картину убийства Ким Чен Нама

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Видеозапись из аэропорта позволила посекундно восстановить картину убийства Ким Чен Нама

Видеозапись из аэропорта позволила посекундно восстановить картину убийства Ким Чен Нама

    Весь мир облетели видеокадры из аэропорта Куала-Лумпур, который стал местом убийства Ким Чен Нама — сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

    Запись с камер видеонаблюдения позволила по секундам восстановить картину преступления. И теперь ясно, что версия, которая выглядела самой фантастической, оказалась, правдой: Ким Чен Нама убили с помощью платка, пропитанного ядом.

    Журналисту из Малайзии Рамадану Норхайзану удалось снять место гибели Ким Чен Нама и посекундно восстановить картину убийства.

    В международном аэропорту Куала-Лумпура по-прежнему действуют усиленные меры безопасности. Журналистов не впускают с камерой внутрь аэропорта, съемки запрещены. Но можно сделать это с помощью мобильного телефона.

    Ким Чен Нам зашел в аэропорт через этот вход. Он вошел в здание терминала, как обычный турист, не воспользовавшись ВИП-залом. Здесь он смотрел на табло, чтобы узнать, когда отправляется его самолет. А вот отсюда Ким Чен Нам пошел регистрироваться на рейс. Возле терминала и произошло нападение.

    Это место выбрано идеально для покушения: Ким Чен Нам смотрит на экран, вводит данные и не смотрит по сторонам. Именно в этот миг женщина подошла и накинула ему на лицо платок. С ней соучастница, после нападения она ушла в другую сторону. Есть и фото подозреваемых. Потом полицейские сообщат, что всего в покушении участвовали 8 человек, но задержать удалось не всех.

    Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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