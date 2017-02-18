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  • 18.02, 05:13

В Малайзии арестован четвертый подозреваемый в убийстве Ким Чен Нама

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В Малайзии арестован четвертый подозреваемый в убийстве Ким Чен Нама

В Малайзии арестован четвертый подозреваемый в убийстве Ким Чен Нама

В Малайзии арестован четвертый подозреваемый в убийстве Ким Чен Нама
  • Фото: twitter.com

    • Дело об убийстве брата Ким Чен Ына: полиция Малайзии арестовала гражданина КНДР.

    47-летний мужчина был арестован в пятницу вечером в Куала-Лумпуре. При нем нашли паспорт гражданина КНДР с многочисленными отметками о въезде в Малайзию.

    Полиция продолжает розыск еще троих мужчин, которые могут быть причастны к убийству Ким Чен Нама. Ранее по этому резонансному делу были задержаны две женщины и знакомый одной из них, отмечает РИА Новости.

    Нападение на брата лидера КНДР произошло 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. По версии следствия, покушение на Ким Чен Нама было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления.

    Брата Ким Чен Ына могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном. Официального заключения о причине смерти до сих пор нет.

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