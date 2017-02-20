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  • 20.02, 03:11
В Сети появилась видеозапись убийства брата лидера КНДР. Ким Чен Ын, Северная Корея, Южная Корея, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Сети появилась видеозапись убийства брата лидера КНДР

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В Сети появилась видеозапись убийства брата лидера КНДР

В Сети появилась видеозапись убийства брата лидера КНДР

В Сети появилась видеозапись убийства брата лидера КНДР

    В СМИ и соцсетях распространилась видеозапись, на которой запечатлены последние минуты жизни сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Нама, погибшего в результате нападения на него в аэропорту Куала-Лумпура.

    В СМИ и соцсетях распространилась видеозапись, на которой запечатлены последние минуты жизни сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Нама, погибшего в результате нападения на него в аэропорту Куала-Лумпура.

    На видеозаписи, полученной с камер видеонаблюдения в аэропорту, видно, как женщина приближается сзади к Ким Чен Наму и набрасывает ткань ему на лицо.

    Далее видно, как Ким Чен Нам в сопровождении сотрудников аэропорта проходит в пункт оказания медицинской помощи.

    Напомним, покушение на старшего брата Ким Чен Ына произошло в Малайзии13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, откуда он должен был вылететь в Макао к своей семье. Мужчина умер по пути в больницу. Точная причина смерти брата северокорейского лидера до сих пор не раскрывается. Известно только, что это был яд. Ким Чон Нама могли уколоть отравленными иглами, плеснуть в лицо токсичной жидкостью или использовать смоченный ядом платок. Не исключено, что при нападении было применено высокотоксичное вещество нервно-паралитического действия или синильная кислота.

    По делу об убийстве в аэропорту Малайзии были арестованы четверо подозреваемых, включая гражданина Северной Кореи, ученого-химика по имени Ли Чон Чхоль. Правоохранительные органы Малайзии ведут розыск еще четверых граждан КНДР, подозреваемых в причастности к убийству. Одна из задержанных женщин утверждает, что она была уверена, что принимает участие в розыгрыше. И что ей заплатили около 100 долларов США «за съемку в видеоролике».

    Правительство Южной Кореи заявило о причастности властей КНДР к убийству сводного брата Ким Чен Ына.

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