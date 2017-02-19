СМИ: возможная убийца Ким Чен Нама снималась в розыгрышах с красным перцем

Появились новые подробности о личности одной из подозреваемых в покушении на брата Ким Чен Ына. Эта женщина рассказывала своим родственникам, что подрабатывает съемками в развлекательном шоу на японском телевидении.
Газета Mainichi Shimbun передает со ссылкой на золовку задержанной, у которой обнаружили паспорт 25-летней гражданки Индонезии на имя Сити Айсиа, сама Сити рассказала, что около месяца снимется в шоу розыгрышей, поэтому часто на пароме добирается с острова Батама в Малайзию.
Как сообщала Айсиа, она, согласно сценарию, «должна нанести руками на щеки объекта розыгрыша красный перец», но признавалась, что отснятый материал сама не видела, так как организаторы шоу объясняли, что проект снимается для показа только на территории Японии. Как утверждает China Press, за участие в розыгрыше девушка получила 100 долларов.
Ранее стало известно, что другая подозреваемая, обладательница вьетнамского паспорта на имя Доан Тхи Хюонг, также признавалась, что расценивала нападение как розыгрыш. По информации источников малайзийского издания Star, женщина сообщила полиции, что разыграть какого-то богатого мужчину ее убедили подруга и еще четыре человека.
Ким Чен Нам подвергся нападению. Это произошло перед его вылетом к семье в Макао. Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которым удалось скрыться с места преступления.
Сообщалось, что Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу тампоном, пропитанным опасным веществом. Официального заключения о причине смерти пока нет.
Как сообщала Айсиа, она, согласно сценарию, «должна нанести руками на щеки объекта розыгрыша красный перец», но признавалась, что отснятый материал сама не видела, так как организаторы шоу объясняли, что проект снимается для показа только на территории Японии. Как утверждает China Press, за участие в розыгрыше девушка получила 100 долларов.
Ранее стало известно, что другая подозреваемая, обладательница вьетнамского паспорта на имя Доан Тхи Хюонг, также признавалась, что расценивала нападение как розыгрыш. По информации источников малайзийского издания Star, женщина сообщила полиции, что разыграть какого-то богатого мужчину ее убедили подруга и еще четыре человека.
Ким Чен Нам подвергся нападению. Это произошло перед его вылетом к семье в Макао. Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которым удалось скрыться с места преступления.
Сообщалось, что Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу тампоном, пропитанным опасным веществом. Официального заключения о причине смерти пока нет.
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