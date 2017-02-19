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  • 19.02, 17:12

Южная Корея обвинила КНДР в причастности к убийству брата Ким Чен Ына

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Южная Корея обвинила КНДР в причастности к убийству брата Ким Чен Ына

Южная Корея обвинила КНДР в причастности к убийству брата Ким Чен Ына

Правительство Южной Кореи заявило о причастности северокорейских властей к убийству сводного брата Ким Чен Ына.

Официальное заявление о причастности КНДР к убийству Ким Чон Нама сделал представитель министерства по объединению Южной Кореи Чжен Чжун Хи, сообщает агентство Yonhap.

Чжен Чжун Хи, представитель министерства по объединению Южной Кореи: «Учитывая, что пять подозреваемых идентифицированы как граждане КНДР, правительство делает вывод, что за инцидентом стоит северокорейский режим».

Представитель ведомства отказался давать какую-либо другую информацию по происшествию, но подчеркнул, что Сеул внимательно следит за развитием ситуации.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Малайзии разыскивают еще четверых граждан КНДР, которых подозревают в причастности к убийству Ким Чон Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Причина смерти брата северокорейского лидера до сих пор не установлена. Ким Чон Нама могли уколоть отравленными иглами, плеснуть в лицо токсичной жидкостью или использовать смоченный в ядовитом веществе тампоном. Не исключено, что при нападении на Ким Чон Нама было применено высокотоксичное вещество нервно-паралитического действия VX.

В настояшее время по делу об убийстве арестованы четверо подозреваемых. Один из возможных сообщников, северокореец Ли Чон Чхоль, — ученый-химик. По данным следствия, он может быть причастным к созданию жидкого яда, которым отравили Ким Чон Нама.

Покушение на брата Ким Чен Ына произошло 13 февраля в аэропорту Малайзии. Мужчина скончался по пути в больницу.

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