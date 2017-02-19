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  • 19.02, 14:02

Полиция Малайзии разыскивает еще четверых по делу об убийстве брата Ким Чен Ына

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Полиция Малайзии разыскивает еще четверых по делу об убийстве брата Ким Чен Ына

Полиция Малайзии разыскивает еще четверых по делу об убийстве брата Ким Чен Ына

Еще четверо подозреваемых по делу об убийстве Ким Чен Нама могли покинуть страну, но у полиции есть приметы возможных преступников.

Правоохранительные органы Малайзии ведут розыск еще четверых граждан КНДР, которых подозревают в причастности к предполагаемому убийству Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как сообщил журналистам заместитель руководителя национальной полиции Малайзии Нур Рашид Ибрахим, речь идет о четверых мужчинах в возрасте 33, 34, 55 и 57 лет, передает ТАСС.

Сообщается, что граждане Северной Кореи прибыли в Малайзию в период с 31 января по 7 февраля, однако покинули страну в день убийства Ким Чен Нама.

Причина смерти брата лидера КНДР до сих пор не установлена. Рассматривается несколько версий. Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном. Убийство, предположительно, совершили две женщины. Возможно, они использовали высокотоксичное вещество нервно-паралитического действия VX.

Ранее по делу об убийстве в аэропорту Малайзии были арестованы четверо подозреваемых. Один из возможных сообщников, северокореец Ли Чон Чхоль, — ученый-химик. По данным следствия, он может быть причастным к созданию жидкого яда, которым отравили Ким Чен Нама.

Покушение на Ким Чен Нама произошло 13 февраля в аэропорту Малайзии, откуда он должен был вылететь в Макао к своей семье. Мужчина пожаловался наземным службам воздушной гавани на сильное головокружение, ему вызвали скорую, но врачи не смогли спасти пострадавшего — он скончался по пути в больницу.

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