Полиция Малайзии разыскивает еще четверых по делу об убийстве брата Ким Чен Ына

Еще четверо подозреваемых по делу об убийстве Ким Чен Нама могли покинуть страну, но у полиции есть приметы возможных преступников.
Правоохранительные органы Малайзии ведут розыск еще четверых граждан КНДР, которых подозревают в причастности к предполагаемому убийству Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына.
Как сообщил журналистам заместитель руководителя национальной полиции Малайзии Нур Рашид Ибрахим, речь идет о четверых мужчинах в возрасте 33, 34, 55 и 57 лет, передает ТАСС.
Сообщается, что граждане Северной Кореи прибыли в Малайзию в период с 31 января по 7 февраля, однако покинули страну в день убийства Ким Чен Нама.
Ранее по делу об убийстве в аэропорту Малайзии были арестованы четверо подозреваемых. Один из возможных сообщников, северокореец Ли Чон Чхоль, — ученый-химик. По данным следствия, он может быть причастным к созданию жидкого яда, которым отравили Ким Чен Нама.
сильное головокружение, ему вызвали скорую, но врачи не смогли спасти пострадавшего — он скончался по пути в больницу.
Как сообщил журналистам заместитель руководителя национальной полиции Малайзии Нур Рашид Ибрахим, речь идет о четверых мужчинах в возрасте 33, 34, 55 и 57 лет, передает ТАСС.
Сообщается, что граждане Северной Кореи прибыли в Малайзию в период с 31 января по 7 февраля, однако покинули страну в день убийства Ким Чен Нама.
Ранее по делу об убийстве в аэропорту Малайзии были арестованы четверо подозреваемых. Один из возможных сообщников, северокореец Ли Чон Чхоль, — ученый-химик. По данным следствия, он может быть причастным к созданию жидкого яда, которым отравили Ким Чен Нама.
сильное головокружение, ему вызвали скорую, но врачи не смогли спасти пострадавшего — он скончался по пути в больницу.
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