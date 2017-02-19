СМИ: подозреваемый в убийстве Ким Чен Нама северокореец оказался химиком

В прессе появилась информация о том, что арестованный по делу об убийстве Ким Чен Нама гражданин КНДР является экспертом в области химии.
Издание New Staits Times со ссылкой на свои источники передает, что северокореец, которого подозревают в причастности к гибели старшего брата Ким Чен Ына, — эксперт по химии. Гражданин КНДР Ли Чон Чхоль, родившийся 6 мая 1970 года, — четвертый, кого малайзийская полиция арестовала по делу об убийстве Ким Чен Нама. Ли Чон Чхоля схватили в минувшую пятницу в штате Селангор, при себе он имел документы, которые власти Малайзии выдают иностранным рабочим.
Предполагается, что Ли Чон Чхоль — один из четырех мужчин, размытые фотографии которых с камер наблюдения распространила полиция. Сообщается, что этот человек родился в Пхеньяне, изучал науку и медицину в одном из северокорейских университетов, в 2000 году получил диплом, после чего до 2011 года работал в одном из исследовательских центров в Калькутте.
По информации издания, Ли Чон Чхоль возвращался в Пхеньян перед тем, как получил предложение от малайзийской ИТ-компании. Как отмечает газета, пока рано говорить о том, что именно этот человек причастен к созданию жидкого яда, которым отравили Ким Чен Нама. Сообщается, что арестованного северокорейца допросили о местонахождении еще трех подозреваемых, которые пока не задержаны.
Ранее малайзийская полиция по делу об убийстве Ким Чен Нама задержала двух женщин, приехавших в страну из Вьетнама и Индонезии, и друга одной из них.
Ким Чен Нам стал жертвой покушения в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. По данным полиции, он пожаловался наземным службам воздушной гавани на сильное головокружение и заявил, что неизвестный брызнул ему в лицо какой-то жидкостью и скрылся. Согласно другой версии, некая женщина поднесла к его лицу пропитанную опасным веществом ткань. Южнокорейские СМИ сообщали о нападении с использованием отравленных игл. Ни одна из озвученных версий еще не получила официального подтверждения.
Предполагается, что Ли Чон Чхоль — один из четырех мужчин, размытые фотографии которых с камер наблюдения распространила полиция. Сообщается, что этот человек родился в Пхеньяне, изучал науку и медицину в одном из северокорейских университетов, в 2000 году получил диплом, после чего до 2011 года работал в одном из исследовательских центров в Калькутте.
По информации издания, Ли Чон Чхоль возвращался в Пхеньян перед тем, как получил предложение от малайзийской ИТ-компании. Как отмечает газета, пока рано говорить о том, что именно этот человек причастен к созданию жидкого яда, которым отравили Ким Чен Нама. Сообщается, что арестованного северокорейца допросили о местонахождении еще трех подозреваемых, которые пока не задержаны.
Ранее малайзийская полиция по делу об убийстве Ким Чен Нама задержала двух женщин, приехавших в страну из Вьетнама и Индонезии, и друга одной из них.
Ким Чен Нам стал жертвой покушения в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. По данным полиции, он пожаловался наземным службам воздушной гавани на сильное головокружение и заявил, что неизвестный брызнул ему в лицо какой-то жидкостью и скрылся. Согласно другой версии, некая женщина поднесла к его лицу пропитанную опасным веществом ткань. Южнокорейские СМИ сообщали о нападении с использованием отравленных игл. Ни одна из озвученных версий еще не получила официального подтверждения.
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