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  • 21.02, 07:13
В Киеве митингующие требуют отставки премьера Гройсмана. Киев, Украина, беспорядки, митинги и протесты, уголь, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Киеве митингующие требуют отставки премьера Гройсмана

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В Киеве митингующие требуют отставки премьера Гройсмана

В Киеве митингующие требуют отставки премьера Гройсмана

В Киеве митингующие требуют отставки премьера Гройсмана

    В украинской столице участники акции протеста потребовали отставки премьер-министра. Владимира Гройсмана обвинили в подрыве энергетической независимости страны.

    Митингующие заявили, что правительство сознательно банкротит шахты на западе Украины. Манифестации посвятили трехлетию трагических событий на Майдане. Тогда в результате беспорядков погибли больше 100 человек. Их память пришли почтить ветераны силовых структур и бойцы добровольческих батальонов.

    Правительственный квартал взяли под охрану усиленные наряды Национальной гвардии. На время мероприятий перекрыли одну из центральных улиц Киева. Полицейские досматривали личные вещи участников акции. Известно, что силовики изъяли светошумовую гранату и взрывпакет.

    Накануне митингующие попытались прорвать оцепление и поставить палатки у администрации президента Украины. В результате начавшейся потасовки пострадали 10 человек, 5 активистов задержали.

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