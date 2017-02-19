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  • 19.02, 22:38
В результате столкновений в центре Киева пострадали 10 человек. Донецкая область, Украина, митинги и протесты, уголь, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В результате столкновений в центре Киева пострадали 10 человек

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В результате столкновений в центре Киева пострадали 10 человек

В результате столкновений в центре Киева пострадали 10 человек

    Около десяти человек пострадало в результате сегодняшних столкновений в центре украинской столицы. Четыре человека задержаны.

    Десять человек пострадали во время стычек между полицией и националистами, сообщил представитель Красного Креста Украины. Серьезно ранен один полицейский, у него черепно-мозговая травма, сообщает ТАСС.

    Массовый митинг в память погибших 2014 году на Майдане перерос в протест. Около 500 активистов, в их числе так называемые члены добровольческих отрядов, организовавших блокаду Донбасса, требовали от властей поддержать их «миссию». Они намеревались установить палатки для ночевки у администрации президента. Полиция начала разгон митингующих.

    Националисты и участники донбасской блокады также пытались прорвать оцепление на Площади независимости. В связи с этим полиция задержала четверых человек.

    Глава киевской полиции заявил, что правоохранительные органы не применяли силу к активистам. По словам представителя силовиков Юрия Зозули, происходящее этим вечером в Киеве — провокация. «Люди хотят картинки», — добавил он.

    Блокада добровольческими отрядами угольных перевозок из Донбасса привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы в города Украины. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике, и в стране в разгар отопительного сезона начались веерные отключения света и отопления. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обращался к националистам с призывом «не идти войной на своих» и разблокировать железнодорожные пути.

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