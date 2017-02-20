В Киеве после бунта радикалов усилили меры безопасности

Жители украинской столицы несут цветы и свечи к месту гибели людей, которые 3 года назад стали жертвами беспорядков.
В Киеве накануне состоялась акция протеста радикалов. Сейчас обстановка в городе спокойная, если судить по тому, что фиксируют установленные у Майдана веб-камеры. По информации украинских СМИ, в центре столицы усилены меры безопасности.
В воскресенье около 500 человек вышли на улицу с требованием полной блокады Донбасса. Активисты пытались установить палатки у здания администрации президента Украины, но полицейские не дали им этого сделать. Уже вечером демонстранты попытались прорвать оцепление, начались беспорядки, в полицейских полетели петарды.
В воскресенье около 500 человек вышли на улицу с требованием полной блокады Донбасса. Активисты пытались установить палатки у здания администрации президента Украины, но полицейские не дали им этого сделать. Уже вечером демонстранты попытались прорвать оцепление, начались беспорядки, в полицейских полетели петарды.
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