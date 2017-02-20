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  • 20.02, 07:10
В центре Киева появились радикалы с палатками и звучат призывы к революции. Киев, Украина, беспорядки, митинги и протесты, уголь, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В центре Киева появились радикалы с палатками и звучат призывы к революции

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В центре Киева появились радикалы с палатками и звучат призывы к революции

В центре Киева появились радикалы с палатками и звучат призывы к революции

В центре Киева появились радикалы с палатками и звучат призывы к революции

    Киевская полиция возбудила уголовное дело после беспорядков в центре украинской столицы. В результате столкновений с националистами ранения получили двое стражей порядка, в том числе сотрудница патрульной полиции (у нее сломаны пальцы на руке).

    По последним данным, задержаны 5 человек, в том числе командир одного из добровольческих батальонов. По информации Красного Креста, в ходе столкновений пострадали не меньше 10 демонстрантов, остальные продолжили акцию.

    По словам очевидцев, радикалы призывали собравшихся к революции. Участники митинга пытались установить палатки возле здания администрации президента Украины и требовали от киевских властей официально присоединиться к блокаде Донбасса, которую добровольческие батальоны проводят с конца января. Их активисты заблокировали железнодорожное сообщение с неподконтрольными районами и прервали поставку угля с юго-востока Украины.

    Ранее мэрия Киева сообщила, что получила сразу от нескольких организаций, в том числе националистических, около 30 заявок на проведение массовых акций 18–22 февраля, общая численность указанных в документах участников превысила 200 тысяч. Готовятся многочисленные памятные шествия, марши, митинги вече и протестные акции.

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