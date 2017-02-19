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  • 19.02, 20:03

Сторонники угольной блокады Донбасса митингуют у администрации Порошенко

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Сторонники угольной блокады Донбасса митингуют у администрации Порошенко

Сторонники угольной блокады Донбасса митингуют у администрации Порошенко

Сторонники угольной блокады Донбасса митингуют у администрации Порошенко
  • Фото: rusvesna.su

    • В Киеве проходит акция сторонников блокады Донбасса у здания администрации президента. Митингующие требуют остановить торговлю углем.

    В митинге участвуют около 500 человек. Они держат в руках желто-голубые и красно-черные флаги, транспаранты и выкрикивают лозунги в поддержку угольной блокады Донбасса. Как сообщает телеканал «112 Украина», главная цель митингующих — активизировать действия власти относительно блокады в Донбассе. Участники акции также призывают президента Порошенко остановить торговлю углем.

    Сообщается, что в связи с митингом в Киеве усилены наряды полиции. Нарушений правопорядка пока не зафиксировано, однако кое-где слышны взрывы петард. Среди митингующих находятся депутаты Верховной рады из фракции «Самопомощь» Семен Семенченко и Егор Соболев.

    Изначально около тысяч человек собрались на площади Независимости в Киеве на акцию, посвященную третьей годовщине государственного переворота. Среди них были и националисты, организовавших 25 января угольную блокаду Донбасса, позже они организовали отдельный митинг.

    Ранее, в конце января, экстремисты из числа бывших участников операции на юго-востоке страны заблокировали на нескольких участках грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы в украинские города. В связи с этим власти страны были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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