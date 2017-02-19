В Киеве прошли акции в память о погибших в феврале 2014 года

Погибших во время так называемой революции достоинства в 2014 году вспоминали в украинской столице. Там прошли акции, приуроченные к третьей годовщине государственного переворота. Именно свержение законной власти стало отправной точкой для драматичных событий в Крыму и Донбассе.

Демонстранты прошли от Европейской площади к Майдану и развернули выставку с фотографиями жертв кровавой бойни. Во время памятных акций обстановка в украинской столице традиционно накаляется. Звучат лозунги против нынешней власти, которая за 3 года так и не выполнила обещаний. Чтобы избежать нового Майдана, только в центре Киева дежурили 5 тысяч полицейских и бойцов Нацгвардии.



Виновных в трагических событиях зимы 2014 года, когда в ход пошло оружие, так и не установили. Руководство страны возложило ответственность на экс-президента Януковича, однако многие факты указывают на то, что приказ открыть огонь отдали организаторы Майдана.