Советница Трампа назвала протестующих звезд «забытыми»

Советница президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что протестующие против Трампа знаменитости пытаются послать «негативный сигнал».
Келлиэнн Конуэй, советница президента США «Мы слышали от знаменитостей грубые и нецензурные выражения. Эти забытые знаменитости пришли в Вашингтон, чтобы послать по сути негативный сигнал».
При этом советница Трампа отметила, что новый президент «видит и слышит страну, которая разделена» и «имеет прекрасную возможность помочь вылечить и объединить ее».
Что же касается участников акции протеста, то они, по мнению Конуэй, упустили «колоссальную возможность» помочь решить проблемы, которые остались в наследство от Барака Обамы. В частности, советница Трампа заявила, что сегодня около 16 млн женщин в США живут в условиях нищеты, а миллионы детей и их матерей не имеют доступа к медпомощи, передает ТАСС.
Марше женщин» и других манифестациях приняли участие, по различным подсчетам, до 2 миллионов человек. Акции против Трампа прошли и за пределами США.
В Вашингтоне на митинге выступили десятки знаменитостей, в том числе певицы Шер, Алиша Киз, Кэти Перри, режиссер Майкл Мур, актеры Джулия Робертс, Эшли Джадд, Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон, Эми Шумер, Джейк Джилленхолл и другие. А Мадонна и вовсе не смогла сдержать своего гнева и дважды нецензурно выругалась в адрес нового президента.
уважает право людей выражать своей мнение. Также американский лидер подчеркнул, что участвующие в митингах знаменитости «лишь усугубляют ситуацию».
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