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  • 22.01, 20:15

Советница Трампа назвала протестующих звезд «забытыми»

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Советница Трампа назвала протестующих звезд «забытыми»

Советница Трампа назвала протестующих звезд «забытыми»

Советница Трампа назвала протестующих звезд «забытыми»
  • Фото Associated Press © 2017, Jose Luis Magana

    • Советница президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что протестующие против Трампа знаменитости пытаются послать «негативный сигнал».

    Конуэй обратила внимание на то, что звезды позволяли себе нецензурные выражения в адрес 45-го президента США.

    Келлиэнн Конуэй, советница президента США «Мы слышали от знаменитостей грубые и нецензурные выражения. Эти забытые знаменитости пришли в Вашингтон, чтобы послать по сути негативный сигнал».

    При этом советница Трампа отметила, что новый президент «видит и слышит страну, которая разделена» и «имеет прекрасную возможность помочь вылечить и объединить ее».

    Что же касается участников акции протеста, то они, по мнению Конуэй, упустили «колоссальную возможность» помочь решить проблемы, которые остались в наследство от Барака Обамы. В частности, советница Трампа заявила, что сегодня около 16 млн женщин в США живут в условиях нищеты, а миллионы детей и их матерей не имеют доступа к медпомощи, передает ТАСС.

    Напомним, накануне, 21 января, в США прошел ряд акций протеста против Трампа. В вашингтонском «Марше женщин» и других манифестациях приняли участие, по различным подсчетам, до 2 миллионов человек. Акции против Трампа прошли и за пределами США.

    В Вашингтоне на митинге выступили десятки знаменитостей, в том числе певицы Шер, Алиша Киз, Кэти Перри, режиссер Майкл Мур, актеры Джулия Робертс, Эшли Джадд, Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон, Эми Шумер, Джейк Джилленхолл и другие. А Мадонна и вовсе не смогла сдержать своего гнева и дважды нецензурно выругалась в адрес нового президента.

    Ранее акции протеста прокомментировал и сам Трамп. Он выразил недоумение в связи с тем, что участники массовых акции не пошли на недавние выборы, отметив при этом, что уважает право людей выражать своей мнение. Также американский лидер подчеркнул, что участвующие в митингах знаменитости «лишь усугубляют ситуацию».

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