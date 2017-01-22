«Усугубляют ситуацию»: Трамп ответил матерящейся на митинге Мадонне

Дональд Трамп прокомментировал массовые протесты против его инаугурации.
Также американский лидер в своем Twitter отметил, что участвовавшие в протестах знаменитости «лишь усугубляют ситуацию».
Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn’t these people vote? Celebs hurt cause badly.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 января 2017 г.
главным символом которого стали розовые шапочки с «ушками» (pussy hats), и других манифестациях приняли участие несколько миллионов человек. Поддержали американских протестующих и в крупнейших городах Европы.
дважды нецензурно выругалась в адрес нового президента США.
Комментарии