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  • 22.01, 17:13

«Усугубляют ситуацию»: Трамп ответил матерящейся на митинге Мадонне

3 комментария

«Усугубляют ситуацию»: Трамп ответил матерящейся на митинге Мадонне

«Усугубляют ситуацию»: Трамп ответил матерящейся на митинге Мадонне

Дональд Трамп прокомментировал массовые протесты против его инаугурации.

45-й президент США отметил, что наблюдал за митингами, и «все время думал о том, что в США только что прошли выборы». В связи с этим Трамп задался вопросом: «Почему эти люди не голосовали?»

Также американский лидер в своем Twitter отметил, что участвовавшие в протестах знаменитости «лишь усугубляют ситуацию».



Напомним, накануне, 21 января, по США прокатилась целая волна акций протеста против Трампа. В вашингтонском «Марше женщин», главным символом которого стали розовые шапочки с «ушками» (pussy hats), и других манифестациях приняли участие несколько миллионов человек. Поддержали американских протестующих и в крупнейших городах Европы.

Отметим, что в Вашингтоне на митинге выступили десятки знаменитостей, в том числе певицы Шер, Алиша Киз и Кэти Перри, режиссер Майкл Мур, актеры Джулия Робертс, Эшли Джадд, Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон и другие. А Мадонна и вовсе не смогла сдержать своего возмущения и дважды нецензурно выругалась в адрес нового президента США.

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