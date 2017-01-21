Марш женщин: в Вашингтоне «pussy-шапки» протестуют против Трампа

Демонстрация заявлена как Women’s March — Марш женщин, но в акции участвуют и мужчины.РИА Новости, по оценкам очевидцев, число людей сравнимо или даже превышает число зрителей на инаугурации Трампа накануне. Точное число участников Women’s March на Вашингтон пока не сообщается.
Марш состоялся утром на Национальной аллее между Капитолием и Белым домом, почти все трехкилометровое пространство аллеи было заполнено участниками. Обстановка сохранялась спокойная, сообщают СМИ. На многих активистах были надеты вязаные pussy hats — розовые шапки с «ушками» как символ протестного марша.
Как сообщили организаторы акции изданию Vox, Женский марш сегодня объединяет протестующих не только в США, но и еще в 57 странах мира — более 600 акций под общим названием Women’s March проходят в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Перу, Кении, Чехии, Грузии, Израиле и многих других. Хештег #WomensMarch весь день занимает первое место в списке актуальных тем в Twitter.
ЛГБТ-сообщества и мигрантов. Также женщины по всему миру заявляют, что оскорблены, услышав, как миллиардер Дональд Трамп в беседе с телеведущим Билли Бушем позволяет себя ряд вульгарных высказываний. В частности, хвастается, что может себе позволить «хватать женщин за гениталии», потому что он «звезда». Эту запись 2005 года во время предвыборной кампании публиковала The Washington Post.
Накануне во время самой инаугурации в крупных городах США прошли десятки митингов, были задержаны более 200 активистов. В Вашингтоне протестующие били витрины и стекла в машинах. Стражи порядка применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. Есть пострадавшие — несколько полицейских и мужчина с огнестрельным ранением в Сиэтле.
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