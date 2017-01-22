Ругань Мадонны в адрес Трампа заставила телеканалы прервать трансляцию «Марша женщин»

Журналистам нескольких американских телеканалов пришлось извиняться перед зрителями за нецензурную брань в адрес нового президента США, прозвучавшую из уст певицы Мадонны во время демонстрации
«pussy-шапок» в Вашингтоне.
Известная своим публичным выражением неприязни к 45-му президенту США Дональду Трампу певица Мадонна выступила на «Марше женщин» в Вашингтоне. Певица дважды нецензурно выругалась в адрес Трампа, после чего телеканалы CNN и MSNBC прервали трансляцию, а журналистам пришлось приносить извинения.
А Мадонна спела свою песню Express Yourself, в которой текст был изменен и также сдобрен изрядным количеством ругательств в адрес Трампа.
экс-госсекретарь США Джон Керри с собакой.
протестном «Марше женщин», символом которого стали pussy hats — розовые шапки с «ушками», приняли участие до полумиллиона человек, выступавших против избрания Трампа президентом, за одинаковый размер оплаты труда для мужчин и женщин, за права ЛГБТ-сообщества и мигрантов, за равноправие полов.
Как передает агентство Agence France-Presse, к акции присоединились до 2 млн человек и в других городах и странах. В Чикаго полиция сообщает о 150 тысячах участников. В Лос-Анджелесе, по словам организаторов акции, к ней присоединились 750 тысяч человек, но полиция пока не подтверждает эту информацию. Свыше 500 тысяч человек приняли участие в этой акции в Нью-Йорке.
«Марш женщин» поддержали также в Берлине, Риме, Вене, Париже, Женеве, Амстердаме, Найроби, Хельсинки, Токио и Мельбурге. По сведениям СМИ, «Марш женщин» прошел даже в Антарктиде, где к акции присоединились ученые из исследовательской экспедиции.
Trump so unpopular there are even women marching against him in Antarctica. #WomensMarch https://t.co/ZtOapmfLBT pic.twitter.com/qeh6JyGe9x— The Daily Edge (@TheDailyEdge) 21 января 2017 г.
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