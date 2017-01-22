Шериф
Недоступно в Вашей стране
Шериф 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.01, 03:34

Ругань Мадонны в адрес Трампа заставила телеканалы прервать трансляцию «Марша женщин»

комментировать

Ругань Мадонны в адрес Трампа заставила телеканалы прервать трансляцию «Марша женщин»

Ругань Мадонны в адрес Трампа заставила телеканалы прервать трансляцию «Марша женщин»

Журналистам нескольких американских телеканалов пришлось извиняться перед зрителями за нецензурную брань в адрес нового президента США, прозвучавшую из уст певицы Мадонны во время демонстрации «pussy-шапок» в Вашингтоне.

Американские телеканалы, которые вели прямую трансляцию с «Марша женщин», массовой акции противников Трампа в Вашингтоне, были вынуждены прервать трансляции после того, как певица Мадонна дважды непечатно выругалась в адрес нового президента США Дональда Трампа.

Известная своим публичным выражением неприязни к 45-му президенту США Дональду Трампу певица Мадонна выступила на «Марше женщин» в Вашингтоне. Певица дважды нецензурно выругалась в адрес Трампа, после чего телеканалы CNN и MSNBC прервали трансляцию, а журналистам пришлось приносить извинения.

А Мадонна спела свою песню Express Yourself, в которой текст был изменен и также сдобрен изрядным количеством ругательств в адрес Трампа.

В числе других известных лиц, принявших участие в массовой акции, организованной противниками нового президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, также был писатель и режиссер Майкл Мур, актриса Скарлетт Йоханссон, певица Алиша Киз. Ранее сообщалось, что на «Марше женщин» был замечен и экс-госсекретарь США Джон Керри с собакой.

Всего же, по оценкам различных американских СМИ, в протестном «Марше женщин», символом которого стали pussy hats — розовые шапки с «ушками», приняли участие до полумиллиона человек, выступавших против избрания Трампа президентом, за одинаковый размер оплаты труда для мужчин и женщин, за права ЛГБТ-сообщества и мигрантов, за равноправие полов.

Как передает агентство Agence France-Presse, к акции присоединились до 2 млн человек и в других городах и странах. В Чикаго полиция сообщает о 150 тысячах участников. В Лос-Анджелесе, по словам организаторов акции, к ней присоединились 750 тысяч человек, но полиция пока не подтверждает эту информацию. Свыше 500 тысяч человек приняли участие в этой акции в Нью-Йорке.

«Марш женщин» поддержали также в Берлине, Риме, Вене, Париже, Женеве, Амстердаме, Найроби, Хельсинки, Токио и Мельбурге. По сведениям СМИ, «Марш женщин» прошел даже в Антарктиде, где к акции присоединились ученые из исследовательской экспедиции.



Новости по теме

Смена власти в США

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru