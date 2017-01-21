Джон Керри с собакой присоединились к «Маршу женщин» против Трампа

Бывший госсекретарь США Джон Керри, который не присутствовал на церемонии инаугурации
CBS ведет трансляцию прямую трансляцию с массовой демонстрации, организованной противниками нового президента США Дональда Трампа.
45-го президента США Дональда Трампа, принял участие в демонстрации «pussy-шапок» в Вашингтоне.
На «Марш женщин» пришел и экс-госсекретарь США Джон Керри в сопровождении своего пса по кличке Бен. Керри приветствовал участников акции протеста, пожимал руки собравшимся. Примечательно, что часть участников акции освистали Керри, называя его «военный преступник».
Символом протестного «Марша женщин» стали pussy hats — розовые шапки с «ушками». Организаторы акции предполагали, что в ней примут участие 200 тысяч человек, однако, по данным американских СМИ, число демонстрантов уже превысило полмиллиона человек.
секс-меньшинств и мигрантов.
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