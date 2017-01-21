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  • 21.01, 23:03

Джон Керри с собакой присоединились к «Маршу женщин» против Трампа

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  • Фото Reuters © 2017, Brian Snyder
Джон Керри с собакой присоединились к «Маршу женщин» против Трампа

Джон Керри с собакой присоединились к «Маршу женщин» против Трампа

Джон Керри с собакой присоединились к «Маршу женщин» против Трампа
  • Фото Reuters © 2017, Brian Snyder

    • Бывший госсекретарь США Джон Керри, который не присутствовал на церемонии инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, принял участие в демонстрации «pussy-шапок» в Вашингтоне.

    Американский телеканал CBS ведет трансляцию прямую трансляцию с массовой демонстрации, организованной противниками нового президента США Дональда Трампа.

    На «Марш женщин» пришел и экс-госсекретарь США Джон Керри в сопровождении своего пса по кличке Бен. Керри приветствовал участников акции протеста, пожимал руки собравшимся. Примечательно, что часть участников акции освистали Керри, называя его «военный преступник».

    Символом протестного «Марша женщин» стали pussy hats — розовые шапки с «ушками». Организаторы акции предполагали, что в ней примут участие 200 тысяч человек, однако, по данным американских СМИ, число демонстрантов уже превысило полмиллиона человек.

    Напомним, участники акции выступают за равноправие полов, одинаковый размер оплаты труда для мужчин и женщин, за права секс-меньшинств и мигрантов.

    Ранее в четверг Керри пришел на регулярный брифинг Госдепартамента США также в сопровождении своей собаки.

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