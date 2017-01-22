Трамп поддержал право своих противников на мирный протест

Дональд Трамп в связи с массовыми акциями протеста против своей инаугурации заявил, что признает право людей выражать свое мнение.своем Twitter назвал отличительным признаком демократии.
Дональд Трамп, президент США: «Мирные протесты — это отличительный признак нашей демократии. Даже если мы не всегда согласны, я признаю право людей выражать свое мнение».
Ранее сегодня американский лидер выразил недоумение в связи манифестациями, задавшись вопросом о том, почему их участники не голосовали на недавних выборах. При этом Трамп отметил, что поддержавшие протесты знаменитости только «усугубляют ситуацию».
главным символом которого стали розовые шапочки с «ушками» (pussy hats), собрал более полумиллиона участников. Акции против Трампа прошли и за пределами США.
не смогла воздержаться от нецензурной брани в адрес нового президента США.
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