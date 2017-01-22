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  • 22.01, 20:15

Трамп поддержал право своих противников на мирный протест

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Трамп поддержал право своих противников на мирный протест

Трамп поддержал право своих противников на мирный протест

Дональд Трамп в связи с массовыми акциями протеста против своей инаугурации заявил, что признает право людей выражать свое мнение.

Мирные протесты 45-й президент США в своем Twitter назвал отличительным признаком демократии.

Дональд Трамп, президент США: «Мирные протесты — это отличительный признак нашей демократии. Даже если мы не всегда согласны, я признаю право людей выражать свое мнение».

Ранее сегодня американский лидер выразил недоумение в связи манифестациями, задавшись вопросом о том, почему их участники не голосовали на недавних выборах. При этом Трамп отметил, что поддержавшие протесты знаменитости только «усугубляют ситуацию».

Напомним, в субботу, 21 января, по США прокатилась целая волна акций протеста против Трампа, в которых, по различным подсчетам, приняли участие до 2 миллионов человек. Самая крупная манифестация состоялась в Вашингтоне — «Марш женщин», главным символом которого стали розовые шапочки с «ушками» (pussy hats), собрал более полумиллиона участников. Акции против Трампа прошли и за пределами США.

Отметим, что протесты поддержали многие знаменитости. В частности, в Вашингтоне на митинге выступили певицы Шер, Алиша Киз и Кэти Перри, актеры Джулия Робертс, Эшли Джадд, Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон и другие звезды. А возмущенная Мадонна во время выступления не смогла воздержаться от нецензурной брани в адрес нового президента США.

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