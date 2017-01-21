Исполком IBU не нашел оснований для отстранения от соревнований сборной России по биатлону

В итальянском Антхольце состоялось экстренное заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), на котором обсуждались возможные действия в отношении российских биатлонистов, упомянутых во второй части доклада Макларена.
Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов не видит оснований для отстранения от соревнований сборной России по биатлону. Такое решение было принято на экстренном заседании организации, состоявшемся в итальянском Антхольце, пишет ТАСС.
Информацию подтвердили в Союзе биатлонистов России.
Александр Кравцов, президент Союза биатлонистов РФ: «Все нормально, об отстранении сборной России по биатлону речи не идет, команда будет выступать дальше».
Как пишет Bild, дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга, закрыты Международным союзом биатлонистов из-за отсутствия доказательств.
отказался от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени в марте 2017 года, а также чемпионата мира среди молодежи и юниоров под Псковом.
На этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге в адрес IBU было направлено письмо, в котором содержался ряд требований спортсменов к этой организации. Под письмом подписались около 170 биатлонистов из разных стран.
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