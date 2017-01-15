Более 170 биатлонистов потребовали от IBU усилить борьбу с допингом

Биатлонисты из разных стран мира направили письмо в Международный союз биатлонистов (IBU) с требованием решительных действий по борьбе с допингом.Сeskatelevize со ссылкой на главу чешской федерации биатлона Иржи Хамзу. Подписание документа состоялось в немецком Рупольдинге, где проходит этап Кубка мира.
Иржи Хамза, глава чешской федерации биатлона: «Мы считаем, что настало время смелых шагов от IBU. Необходимо хотя бы наложить временное отстранение на спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил».
список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. После этого IBU принял решение открыть дела в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов, а также отстранить от международных соревнований Яну Романову и Ольгу Вилухину. После этого Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени в марте 2017 года, а также чемпионата мира среди молодежи и юниоров в Острове под Псковом.
Комментарии