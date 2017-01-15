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  • 15.01, 13:56

Более 170 биатлонистов потребовали от IBU усилить борьбу с допингом

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Более 170 биатлонистов потребовали от IBU усилить борьбу с допингом

Более 170 биатлонистов потребовали от IBU усилить борьбу с допингом

Биатлонисты из разных стран мира направили письмо в Международный союз биатлонистов (IBU) с требованием решительных действий по борьбе с допингом.

Подписи под документом поставили более 170 спортсменов, передает портал Сeskatelevize со ссылкой на главу чешской федерации биатлона Иржи Хамзу. Подписание документа состоялось в немецком Рупольдинге, где проходит этап Кубка мира.

Иржи Хамза, глава чешской федерации биатлона: «Мы считаем, что настало время смелых шагов от IBU. Необходимо хотя бы наложить временное отстранение на спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил».

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало IBU список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. После этого IBU принял решение открыть дела в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов, а также отстранить от международных соревнований Яну Романову и Ольгу Вилухину. После этого Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени в марте 2017 года, а также чемпионата мира среди молодежи и юниоров в Острове под Псковом.

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