СБР после скандала отказался от этапа КМ по биатлону в Тюмени

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение начать расследование в связи с
допинг-скандалом с участием российских спортсменов.
Также решено открыть расследования в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и еще 29 спортсменов, о которых говорилось в докладе Всемирного антидопингового агентства (WADA). Для проведения антидопингового расследования IBU решил создать специальную рабочую группу.
Кроме того, как сообщили в IBU, СБР уведомил союз об отказе от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени в марте 2017 года, а также чемпионата мира среди молодежи и юниоров в Острове. О месте проведения этих соревнований сообщат позднее.
список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Ранее сообщалось, что речь может идти о дисквалификации как отдельных биатлонистов, так и всей сборной.
Что же касается этапа Кубка мира, который должен был пройти в Тюмени с 9 по 12 марта, то сразу несколько стран заявили о его бойкоте. В частности, решения об отказе ехать в Тюмень приняли в союзах биатлонистов Чехии, Норвегии и Великобритании.
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