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  • 23.12, 04:08

СБР после скандала отказался от этапа КМ по биатлону в Тюмени

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СБР после скандала отказался от этапа КМ по биатлону в Тюмени

СБР после скандала отказался от этапа КМ по биатлону в Тюмени

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение начать расследование в связи с допинг-скандалом с участием российских спортсменов.

На сегодняшнем заседании исполкома IBU в Мюнхене было решено принять дисциплинарные меры в отношении двух атлетов. Их ждет временная дисквалификация. При этом имена биатлонистов не называются.

Также решено открыть расследования в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и еще 29 спортсменов, о которых говорилось в докладе Всемирного антидопингового агентства (WADA). Для проведения антидопингового расследования IBU решил создать специальную рабочую группу.

Кроме того, как сообщили в IBU, СБР уведомил союз об отказе от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени в марте 2017 года, а также чемпионата мира среди молодежи и юниоров в Острове. О месте проведения этих соревнований сообщат позднее.

Напомним, экстренное заседание IBU прошло после того, как WADA передала организации список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Ранее сообщалось, что речь может идти о дисквалификации как отдельных биатлонистов, так и всей сборной.

Что же касается этапа Кубка мира, который должен был пройти в Тюмени с 9 по 12 марта, то сразу несколько стран заявили о его бойкоте. В частности, решения об отказе ехать в Тюмень приняли в союзах биатлонистов Чехии, Норвегии и Великобритании.

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