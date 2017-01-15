Глава IBU: письмо биатлонистов направлено против допинга, а не России

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что письмо с подписями более 170 спортсменов из разных стран, направлено не против россиян, а против допинга как общемировой проблемы.
Бессерберг отметил, что в письме содержатся конструктивные предложения, которые исполком организации обсудит на следующем заседании, передает ТАСС.
Андерс Бессеберг: «Мы посмотрим, следует ли внести изменения в правила в отношении антидопинговой политики. IBU должен очень серьезно реагировать на ситуацию с допингом в мире. Однако любые изменения в правилах могут быть приняты только на заседании конгресса IBU, где также будет обсуждаться этот вопрос».
Ранее портал Сeskatelevize сообщил, что биатлонисты из разных стран мира направили письмо в IBU с требованием предпринять решительные действия по борьбе с допингом. Подписание письма состоялось в немецком Рупольдинге, где проходит этап Кубка мира. Свои подписи под документом поставили более 170 спортсменов.
Комментарии