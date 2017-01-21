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  • 21.01, 03:21

Международный союз биатлонистов собирает экстренное совещание по докладу Макларена

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Международный союз биатлонистов собирает экстренное совещание по докладу Макларена

Международный союз биатлонистов собирает экстренное совещание по докладу Макларена

Сегодня в итальянском Антхольце соберется экстренное заседание исполкома Международного союза биатлонистов, где будут обсуждаться действия в отношении российских биатлонистов, упомянутых во второй части доклада Макларена.

В субботу исполком Международного союза биатлонистов (IBU) проведет экстренное совещание, посвященное результатам расследования рабочей группы ведомства по поводу доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Под подозрением находится 31 российский биатлонист, но только двое из них пока отстранены от участия в соревнованиях. Это уже завершившие карьеру призеры Олимпиады в Сочи Яна Романова и Ольга Вилухина. Имена остальных подозреваемых в нарушении антидопинговых правил не известны.

В настоящее время под подозрением в употреблении допинга находится 31 российский биатлонист. От соревнований из них отстранены только двое: уже завершившие спортивную карьеру призеры Олимпиады в Сочи Яна Романова и Ольга Вилухина. Имена остальных подозреваемых в нарушении антидопинговых правил не разглашаются, пишет ТАСС.

По словам Президента IBU Андрес Бессеберг сообщил, что организация не будет торопиться выносить обвинительные заключения спортсменам до тех пор, пока не получит убедительных доказательств вины биатлонистов или официальных лиц. Поэтому существует вероятность того, что расследование будет продолжено.

Не исключено, что на заседании будет обсуждаться ряд требований от спортсменов, выдвинутых в адрес IBU в письме, под которым на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге подписалось порядка 170 биатлонистов.

Напомним, в связи со скандалом Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени в марте 2017 года, и чемпионата мира среди молодежи и юниоров под Псковом.

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