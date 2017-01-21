Число жертв итальянской лавины возросло до пяти

В центральной части Италии до 11 человек выросло число спасенных людей, которые попали под лавину, находясь в отеле «Ригопьяно».вытащили мальчика и его маму.
Глава семьи за считаные минуты до схода лавины оставил своих родных в холле и вышел на парковку. Чудом выживший мужчина сумел вызвать помощь. До последнего семья переживала за дочку, которая оставалась в отеле. Поздней ночью достали и ее.
накрытом лавиной отеле могли находится более 30 человек. Сейчас известно о пятерых погибших. Спасатели торопятся. Дело в том, что в районе, где сошла лавина, потеплело, тяжелый мокрый снег может обрушить перекрытия в комнатах, где укрылись люди.
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