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  • 19.01, 13:26

Тело первой жертвы извлекли из отеля, накрытого лавиной в Италии

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Тело первой жертвы извлекли из отеля, накрытого лавиной в Италии

Тело первой жертвы извлекли из отеля, накрытого лавиной в Италии

Тело первой жертвы извлекли из отеля, накрытого лавиной в Италии
  • Фото Reuters © 2017

    • Число погибших в результате схода снежных масс на гостиницу Rigopiano di Farindola в горном массиве Гран-Сассо может достигать 30.

    Спасатели извлекли из заваленного снегом отеля тело первого погибшего, передает телеканал Rainews24. Внутри, предположительно, остаются еще десятки жертв.

    Сход лавины произошел накануне вечером, вероятно, в результате серии мощных подземных толчков. Спасатели узнали о случившемся от постояльцев отеля. Одному из них удалось отправить СМС с просьбой о помощи. Однако оперативно добраться до места спасатели не смогли, из-за снежных заносов они шли к отелю на лыжах, а откапывать здание им пришлось лопатами.

    Число жертв может достигать 30. Выжить удалось двоим постояльцам, которые находились на улице, когда начался сход лавины. В АТОР сообщили, что туроператоры не отправляли россиян по этому направлению.

    Землетрясение затронуло регионы Лацио, Марке и Абруццо, где находится отель, который накрыло лавиной.

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