Тело первой жертвы извлекли из отеля, накрытого лавиной в Италии

Число погибших в результате схода снежных масс на гостиницу Rigopiano di Farindola в горном массиве
Rainews24. Внутри, предположительно, остаются еще десятки жертв.
Гран-Сассо может достигать 30.
Сход лавины произошел накануне вечером, вероятно, в результате серии мощных подземных толчков. Спасатели узнали о случившемся от постояльцев отеля. Одному из них удалось отправить СМС с просьбой о помощи. Однако оперативно добраться до места спасатели не смогли, из-за снежных заносов они шли к отелю на лыжах, а откапывать здание им пришлось лопатами.
Число жертв может достигать 30. Выжить удалось двоим постояльцам, которые находились на улице, когда начался сход лавины. В АТОР сообщили, что туроператоры не отправляли россиян по этому направлению.
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