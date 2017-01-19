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  • 19.01, 11:56

АТОР: российских туристов нет в отеле, накрытом лавиной в Италии

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АТОР: российских туристов нет в отеле, накрытом лавиной в Италии

АТОР: российских туристов нет в отеле, накрытом лавиной в Италии

АТОР: российских туристов нет в отеле, накрытом лавиной в Италии

Спасатели добрались до засыпанной снегом гостиницы Rigopiano, расположенной в горном массиве Гран-Сассо.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что среди жертв и пострадавших в результате схода снежных масс на горную гостиницу в регионе Абруццо, нет граждан РФ, сообщает РИА Новости.

Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР: «Российских туристов, отдыхающих в Италии по линии туроператоров, в данном районе страны и конкретно в этом отеле нет. Сейчас основной поток туристов, которые едут в Италию, ориентирован на отдых в горных районах Альп на севере страны, а Апеннинскими горами, которые проходят через весь полуостров, никто сейчас не интересуется».

Прибывшие на место спасатели, которые добирались до отеля всю ночь, проникли в заваленное снегом здание. Внутри они обнаружили большое число погибших. По предварительным данным, количество жертв может достигать 30.

Из-за погодных условий спасатели не смогли использовать технику, поэтому они шли к отелю на лыжах. Добраться до Rigopiano они сумели только утром.

Пока известно о двоих выживших. Пара находилась на улице, когда увидела сходящую лавину. Они укрылись в машине.

Причиной схода снега стали вчерашние мощные подземные толчки. Они затронули три региона, но ощущались и в Риме, хотя эпицентр землетрясения находился примерно в 100 км от столицы.

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