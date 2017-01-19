АТОР: российских туристов нет в отеле, накрытом лавиной в Италии

Спасатели добрались до засыпанной снегом гостиницы Rigopiano, расположенной в горном массиве
РИА Новости.
Гран-Сассо.
Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР: «Российских туристов, отдыхающих в Италии по линии туроператоров, в данном районе страны и конкретно в этом отеле нет. Сейчас основной поток туристов, которые едут в Италию, ориентирован на отдых в горных районах Альп на севере страны, а Апеннинскими горами, которые проходят через весь полуостров, никто сейчас не интересуется».
Прибывшие на место спасатели, которые добирались до отеля всю ночь, проникли в заваленное снегом здание. Внутри они обнаружили большое число погибших. По предварительным данным, количество жертв может достигать 30.
Из-за погодных условий спасатели не смогли использовать технику, поэтому они шли к отелю на лыжах. Добраться до Rigopiano они сумели только утром.
Причиной схода снега стали вчерашние мощные подземные толчки. Они затронули три региона, но ощущались и в Риме, хотя эпицентр землетрясения находился примерно в 100 км от столицы.
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