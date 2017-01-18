Центральная Италия содрогнулась от мощных подземных толчков

Пассажиров римского метро эвакуируют после землетрясения магнитудой 5,3 в центре Италии.
Фабрицио Курчо: «Мы начали проверять территорию, пока к нам никто за помощью не обращался».
Курчо уточнил, что новый подземный толчок произошел на границе столичной области Лацио в 110 км от Рима. Эта же зона подверглась разрушительному землетрясению 24 августа, когда погибли 300 человек.
О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Но, как отмечают местные СМИ, есть повреждения и новые обвалы в городе Аматриче, практически разрушенном стихией в августе.
По уточненным данным Национального института геофизики и вулканологии, магнитуда землетрясения составила 5,3, очаг залегал на глубине 10 км. Подземный толчок явно ощущался в ряде центральных областей — Лацио, Марке, Абруццо, а также в итальянской столице.
Тем временем местные СМИ сообщают, что повторный подземный толчок произошел сегодня в 11:14 (13:14 мск) в центре Италии. Согласно Европейско-Средиземноморскому сейсмологическому центру, магнитуда нового землетрясения составила 5,7. Также сообщается о третьем толчке магнитудой 5,5.
Как говорят специалисты, магнитуда 5,3 не является критической для Апеннин. Но в данном случае ситуация осложняется тем, что затронутыми вновь оказались районы, пострадавшие от землетрясений в августе и октябре.
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