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  • 18.01, 14:41
Центральная Италия содрогнулась от мощных подземных толчков. землетрясения, Италия, Рим. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Центральная Италия содрогнулась от мощных подземных толчков

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Центральная Италия содрогнулась от мощных подземных толчков

Центральная Италия содрогнулась от мощных подземных толчков

Центральная Италия содрогнулась от мощных подземных толчков
  • Фото: @Boff23 /twitter.com

    • Пассажиров римского метро эвакуируют после землетрясения магнитудой 5,3 в центре Италии.

    Как сообщил глава службы Фабрицио Курчо, департамент гражданской защиты Италии проверяет территорию, пострадавшую от землетрясения.

    Фабрицио Курчо: «Мы начали проверять территорию, пока к нам никто за помощью не обращался».

    Курчо уточнил, что новый подземный толчок произошел на границе столичной области Лацио в 110 км от Рима. Эта же зона подверглась разрушительному землетрясению 24 августа, когда погибли 300 человек.

    О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Но, как отмечают местные СМИ, есть повреждения и новые обвалы в городе Аматриче, практически разрушенном стихией в августе.

    По уточненным данным Национального института геофизики и вулканологии, магнитуда землетрясения составила 5,3, очаг залегал на глубине 10 км. Подземный толчок явно ощущался в ряде центральных областей — Лацио, Марке, Абруццо, а также в итальянской столице.

    Тем временем местные СМИ сообщают, что повторный подземный толчок произошел сегодня в 11:14 (13:14 мск) в центре Италии. Согласно Европейско-Средиземноморскому сейсмологическому центру, магнитуда нового землетрясения составила 5,7. Также сообщается о третьем толчке магнитудой 5,5.

    Как говорят специалисты, магнитуда 5,3 не является критической для Апеннин. Но в данном случае ситуация осложняется тем, что затронутыми вновь оказались районы, пострадавшие от землетрясений в августе и октябре.

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