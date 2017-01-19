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  • 19.01, 11:56
В погребенном под лавиной итальянском отеле нашли около 30 погибших. Италия, лавина, отели и гостиницы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В погребенном под лавиной итальянском отеле нашли около 30 погибших

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В погребенном под лавиной итальянском отеле нашли около 30 погибших

В погребенном под лавиной итальянском отеле нашли около 30 погибших

В погребенном под лавиной итальянском отеле нашли около 30 погибших

    Снежные массы сошли на отель Rigopiano di Farindola. Спасателям удалось проникнуть внутрь заваленного здания.

    Прибывшие на место спасатели обнаружили порядка 30 жертв схода лавины в отеле. Точное число погибших пока неизвестно, передает РИА Новости.

    Спасатели оказали помощь двум выжившим. Пара в момент схода лавины находилась на улице и видела движение снежных масс. Джиам-Пиеро Парете и Фабио Сальцетта сумели укрыться в автомобиле.

    Добраться к людям спасатели пытались всю ночь. Использовать технику из-за снежных заносов оказалось просто невозможно. Подняться к отелю на лыжах удалось только около четырех утра. Когда они прибыли к горной гостинице, внутри горел свет, но голосов внутри уже не было слышно. Спасатели пытались докричаться до заблокированных под снегом людей.

    О своей беде спасателям сообщили сами постояльцы небольшой гостиницы. Из заваленного здания им удалось отправить СМС. Короткий текст: «Помогите, мы умираем от холода». Но спасатели, по-видимому, прибыли слишком поздно.

    В момент схода лавины внутри находились несколько десятков человек, в том числе известно о двоих детях. Сход лавины в регионе Абруццо спровоцировало землетрясение, которое произошло накануне. Серию довольно сильных толчков итальянцы могли ощутить еще в среду утром. Их магнитуда достигала 5,5. Эпицентр находился на границе трех областей: Лацио, Марке и Абруццо.



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