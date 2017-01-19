В погребенном под лавиной итальянском отеле нашли около 30 погибших

Снежные массы сошли на отель Rigopiano di Farindola. Спасателям удалось проникнуть внутрь заваленного здания.РИА Новости.
Спасатели оказали помощь двум выжившим. Пара в момент схода лавины находилась на улице и видела движение снежных масс. Джиам-Пиеро Парете и Фабио Сальцетта сумели укрыться в автомобиле.
Добраться к людям спасатели пытались всю ночь. Использовать технику из-за снежных заносов оказалось просто невозможно. Подняться к отелю на лыжах удалось только около четырех утра. Когда они прибыли к горной гостинице, внутри горел свет, но голосов внутри уже не было слышно. Спасатели пытались докричаться до заблокированных под снегом людей.
О своей беде спасателям сообщили сами постояльцы небольшой гостиницы. Из заваленного здания им удалось отправить СМС. Короткий текст: «Помогите, мы умираем от холода». Но спасатели, по-видимому, прибыли слишком поздно.
В момент схода лавины внутри находились несколько десятков человек, в том числе известно о двоих детях. Сход лавины в регионе Абруццо спровоцировало землетрясение, которое произошло накануне. Серию довольно сильных толчков итальянцы могли ощутить еще в среду утром. Их магнитуда достигала 5,5. Эпицентр находился на границе трех областей: Лацио, Марке и Абруццо.
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