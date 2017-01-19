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  • 19.01, 07:22
Итальянские спасатели застряли в 5 км от заваленного лавиной отеля. Италия, лавина, отели и гостиницы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Итальянские спасатели застряли в 5 км от заваленного лавиной отеля

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Итальянские спасатели застряли в 5 км от заваленного лавиной отеля

Итальянские спасатели застряли в 5 км от заваленного лавиной отеля

    В Италии продолжается операция по спасению людей из погребенной под лавиной гостиницы. Спасатели находятся в 5 км от отеля и готовятся идти к месту ЧП на лыжах.

    Из-за трехметровых сугробов спасатели не могут применять спецтехнику и планируют идти к отелю, находящемуся на высоте 1200 метров над уровнем моря, на лыжах. По последним данным, в погребенной под снегом гостинице находятся более 20 человек, в том числе двое детей. Часть здания обрушилась из-за лавины, передает ТАСС.

    Сошедшая лавина стала последствием землетрясения, которое произошло в среду на границе областей Лацио, Марке и Абруццо. Погода только осложняет ситуацию — в центральной части страны выпало много снега, намело двухметровые сугробы.

    Расчисткой занимаются не только спасатели, но и военные. Многие населенные пункты оказались отрезаны от внешнего мира, без света остаются 150 тысяч человек.

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