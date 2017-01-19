Итальянские спасатели застряли в 5 км от заваленного лавиной отеля

В Италии продолжается операция по спасению людей из погребенной под лавиной гостиницы. Спасатели находятся в 5 км от отеля и готовятся идти к месту ЧП на лыжах.ТАСС.
Сошедшая лавина стала последствием землетрясения, которое произошло в среду на границе областей Лацио, Марке и Абруццо. Погода только осложняет ситуацию — в центральной части страны выпало много снега, намело двухметровые сугробы.
Расчисткой занимаются не только спасатели, но и военные. Многие населенные пункты оказались отрезаны от внешнего мира, без света остаются 150 тысяч человек.
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