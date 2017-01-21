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  • 21.01, 04:52
Из-под завалов отеля в Италии спасены 10 человек. Италия, лавина, поисковые операции, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Из-под завалов отеля в Италии спасены 10 человек

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<nobr>Из-под</nobr> завалов отеля в Италии спасены 10 человек

Из-под завалов отеля в Италии спасены 10 человек

<nobr>Из-под</nobr> завалов отеля в Италии спасены 10 человек
  • Фото Reuters © 2017

    • В Италии не прекращается операция по спасению людей из-под завалов отеля «Ригопьяно», погребенного под снежной лавиной.

    Специалисты полагают, что под руинами заваленного снежной лавиной трехэтажного здания отеля «Ригопьяно» могут оставаться живые люди. Несмотря на то, что с момента схода лавины на отель «Ригопьяно» прошло уже более 48 часов, специалисты утверждают, что надежда есть.

    Пока что в ходе поисковой операции в горном массиве Гран-Сассо живыми обнаружили 10 человек. Утром под завалами обнаружили шестерых человек, и почти сразу спасатели из-под снега достали мать и ребенка. Ближе к вечеру спасатели сообщили, что обнаружили еще четверых выживших, трое из них дети. Их уже подняли на поверхность и отправили в больницу.

    Итальянские спасатели сообщили, что в снежных пустотах, образовавшихся под обломками отеля, человек может прожить до 80 часов. При этом надежду на то, что люди живы, дает то, что большинство людей, попавших под лавину, были в горнолыжных костюмах, которые помогут людям не погибнуть от переохлаждения.

    Известно, что в момент схода лавины в отеле находились около 30 человек. Судьба большинства из них остается неизвестной. Пока официально подтверждена гибель двух человек, чьи тела были извлечены из-под завалов. В то же время итальянские СМИ сообщали о четверых погибших.

    В поисково-спасательной операции принимают участие сотни специалистов. Это пожарные, военные и альпийские подразделения. Ранее корпус пожарной охраны Италии опубликовал видеокадры спасения женщины и ребенка из-под завалов отеля «Ригопьяно».

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