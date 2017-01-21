Из-под завалов отеля в Италии спасены 10 человек

В Италии не прекращается операция по спасению людей
из-под завалов отеля «Ригопьяно», погребенного под снежной лавиной.
Пока что в ходе поисковой операции в горном массиве Гран-Сассо живыми обнаружили 10 человек. Утром под завалами обнаружили шестерых человек, и почти сразу спасатели из-под снега достали мать и ребенка. Ближе к вечеру спасатели сообщили, что обнаружили еще четверых выживших, трое из них дети. Их уже подняли на поверхность и отправили в больницу.
Итальянские спасатели сообщили, что в снежных пустотах, образовавшихся под обломками отеля, человек может прожить до 80 часов. При этом надежду на то, что люди живы, дает то, что большинство людей, попавших под лавину, были в горнолыжных костюмах, которые помогут людям не погибнуть от переохлаждения.
Известно, что в момент схода лавины в отеле находились около 30 человек. Судьба большинства из них остается неизвестной. Пока официально подтверждена гибель двух человек, чьи тела были извлечены из-под завалов. В то же время итальянские СМИ сообщали о четверых погибших.
опубликовал видеокадры спасения женщины и ребенка из-под завалов отеля «Ригопьяно».
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