Устами младенца
Устами младенца 0+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.01, 09:24
Гостиничная еда спасла посетителей итальянского отеля от смерти под лавиной. Италия, лавина, поисковые операции, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Гостиничная еда спасла посетителей итальянского отеля от смерти под лавиной

комментировать
Гостиничная еда спасла посетителей итальянского отеля от смерти под лавиной

Гостиничная еда спасла посетителей итальянского отеля от смерти под лавиной

Гостиничная еда спасла посетителей итальянского отеля от смерти под лавиной

    Весь мир следит за спасательной операцией, которая проходит в Италии. Под завалами горного отеля «Ригопьяно» могут находиться живые люди. Выживших удалось найти спустя 48 часов после схода мощной лавины.

    Ночью спасатели извлекли живыми взрослую женщину и четверых детей. Всего, по данным итальянской прессы, из-под снега достали 10 постояльцев отеля. Выжившим сильно повезло, они успели укрыться на кухне и нашли там еду, а воздуха в помещении хватило, чтобы дышать.

    Всего в отеле в момент трагедии находились около 30 человек. Судьба большинства из них пока остается неизвестной. Сообщается, что постояльцы собирались выезжать и ждали прибытия спецтехники, которая должна была расчистить дорогу. Тем не менее итальянская прокуратура завела уголовное дело о непредумышленном убийстве.

    У следователей возникло немало вопросов. Правоохранителям предстоит выяснить, почему местные власти не эвакуировали отель сразу после предупреждений синоптиков о лавинной опасности.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru