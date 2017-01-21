Гостиничная еда спасла посетителей итальянского отеля от смерти под лавиной

Весь мир следит за спасательной операцией, которая проходит в Италии. Под завалами горного отеля «Ригопьяно» могут находиться живые люди. Выживших удалось найти спустя 48 часов после схода мощной лавины.извлекли живыми взрослую женщину и четверых детей. Всего, по данным итальянской прессы, из-под снега достали 10 постояльцев отеля. Выжившим сильно повезло, они успели укрыться на кухне и нашли там еду, а воздуха в помещении хватило, чтобы дышать.
Всего в отеле в момент трагедии находились около 30 человек. Судьба большинства из них пока остается неизвестной. Сообщается, что постояльцы собирались выезжать и ждали прибытия спецтехники, которая должна была расчистить дорогу. Тем не менее итальянская прокуратура завела уголовное дело о непредумышленном убийстве.
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