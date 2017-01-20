Опубликовано видео спасения выживших из-под завалов отеля в Италии

Корпус пожарной охраны Италии опубликовал видеозапись спасения выживших
из-под завалов отеля «Ригопьяно», на который обрушилась лавина.
Напомним, снежная лавина накрыла трехэтажный отель «Ригопьяно» в центре Италии вечером 18 января. В этот момент в здании находились более 30 человек. К настоящему времени известно о четырех погибших, хотя официально в списке жертв числятся двое.
Также пожарная служба уточнила данные о найденных выживших. Сегодня под завалами были найдены сначала шесть, а потом еще пять человек. Среди них по крайней мере два ребенка, а также жена и сын повара отеля, которые в момент схода лавины находились вне здания. Еще двое живых были обнаружены накануне, передает ТАСС.
Комментарии