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  • 20.01, 19:46
Опубликовано видео спасения выживших из-под завалов отеля в Италии. Италия, лавина, поисковые операции, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Опубликовано видео спасения выживших из-под завалов отеля в Италии

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Опубликовано видео спасения выживших <nobr>из-под</nobr> завалов отеля в Италии

Опубликовано видео спасения выживших из-под завалов отеля в Италии

Опубликовано видео спасения выживших <nobr>из-под</nobr> завалов отеля в Италии

    Корпус пожарной охраны Италии опубликовал видеозапись спасения выживших из-под завалов отеля «Ригопьяно», на который обрушилась лавина.

    На кадрах видно, как спасатели извлекают из-под заснеженных руин женщину и ребенка.

    Напомним, снежная лавина накрыла трехэтажный отель «Ригопьяно» в центре Италии вечером 18 января. В этот момент в здании находились более 30 человек. К настоящему времени известно о четырех погибших, хотя официально в списке жертв числятся двое.

    Также пожарная служба уточнила данные о найденных выживших. Сегодня под завалами были найдены сначала шесть, а потом еще пять человек. Среди них по крайней мере два ребенка, а также жена и сын повара отеля, которые в момент схода лавины находились вне здания. Еще двое живых были обнаружены накануне, передает ТАСС.

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