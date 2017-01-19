В Италии из погребенного под лавиной отеля извлекли тела четырех жертв

В итальянской провинции Абруццо, в центральной части страны, продолжается поисковая операция.Rainews24. Сотрудник службы Гражданской обороны заявил телеканалу, что в отеле на момент схода лавины находились 34 человека, из них восемь сотрудников. В списках пропавших без вести числятся 28 человек.
Всю минувшую ночь в горах разворачивалась настоящая драма. Постояльцы гостиницы просили о помощи, но спасатели не могли к ним пробиться. Через трехметровые сугробы они добирались несколько часов.
Поиски начались еще ранним утром, но к вечеру сегодняшнего дня известно только о двоих выживших. Это постояльцы отеля, которые накануне вечером вышли на улицу, и в этот момент начался сход лавины. Мужчины успели укрыться в автомобиле. У одного из пострадавших сильное обморожение и шок — в отеле остались его жена и двое детей. О них, как и о судьбе большинства туристов, до сих пор ничего не известно.
Маленький отель Rigopiano располагался в одном из самых больших национальных парков Европы у подножия гор. Гигантская лавина, которая сошла накануне вечером, полностью накрыла здание и частично разрушила его. В этот момент внутри могли находиться около 30 человек: туристы и персонал. Гостиница была очень популярной у итальянцев, чаще всего в нее приезжали парами на романтический отдых. Сейчас разглядеть очертания четырехэтажного строения, погребенного под лавиной среди снежной пустоши, довольно сложно. По словам главы провинции Пескара, под мощью удара здание сместилось на 10 метров.
Спасателям сегодня удалось наконец-то частично разобрать завалы и проникнуть внутрь. Под многотонной лавиной обрушились кровля и перекрытия этажей, коридоры завалило снегом и обломками. Поиски осложняются тем, что тяжелая техника никак не может добраться до места трагедии, расчистку проводят вручную.
Уровень профессиональной подготовки спасателей оценят позже. Известно, что сигнал с просьбой помощи поступил от самих постояльцев. Один из них отправил сообщение с текстом «Помогите, мы умираем от холода», после чего связь с отелем прервалась. Спасатели добирались до места более пяти часов. Дело в том, что Центральную Италию охватили невиданные морозы и снегопады. В последний раз, по словам чиновников, такое было в 1954 году. Дороги оказались полностью завалены снегом, поэтому сотрудникам экстренным служб пришлось добираться до отеля на лыжах в условиях ограниченной видимости. К тому моменту из заваленного снегом разрушенного здания не было слышно голосов.
По некоторым данным, один из спасшихся рассказал, что постояльцам еще накануне днем сообщили об ухудшении погоды и предложили покинуть гостиницу. За несколько минут до трагедии люди находились в холле с багажом, в течение нескольких часов они ждали снегоуборочную технику, которая должна была расчистить дорогу. И, видимо, в этот момент на них обрушилась лавина. В итальянской прессе сообщают о том, что большинство помещений гостиницы, которые успели осмотреть спасатели, пусты. О возможном сходе лавины туристы, вероятно, не знали — это случилось внезапно. Как считают синоптики, сход снежных масс вызван землетрясением, которое произошло в среду утром в Центральной Италии.
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