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  • 19.01, 18:00
Погребенный под лавиной отель в Италии сняли с вертолета: видео. зима, Италия, лавина, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Погребенный под лавиной отель в Италии сняли с вертолета: видео

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Погребенный под лавиной отель в Италии сняли с вертолета: видео

Погребенный под лавиной отель в Италии сняли с вертолета: видео

Погребенный под лавиной отель в Италии сняли с вертолета: видео

    Около 30 человек до сих пор числятся пропавшими без вести в итальянских Апеннинах. Накануне на высокогорный отель, где они находились, сошла мощная лавина, которая полностью накрыла здание.

    Пока известно только о двоих выживших. Это постояльцы отеля, которые накануне вечером вышли из отеля, чтобы забрать вещи из автомобиля. В это момент начался сход лавины, мужчины успели укрыться в машине. У одного из них сильное обморожение. В отеле остались его жена и двое детей.

    Поисковые работы в Аппенинах продолжаются. К операции подключилась авиация. Появились первые кадры, снятые с вертолета. Судя по ним, небольшой отель располагался в окружении гор, разглядеть сейчас очертания гостиницы, погребенной под лавиной, среди снежной пустоши довольно сложно.

    Дороги полностью завалены снегом, тяжелая техника находится в километре от отеля, пока расчистка ведется вручную. По словам главы провинции Пескара, под мощью удара здание сместилось на 10 метров. Спасателям также удалось наконец-то частично разобрать завалы и проникнуть внутрь. Под тяжестью снега обрушились кровля и три из четырех этажей. Коридоры завалило снегом и обломками перекрытий.

    Около полудня было найдено тело погибшего мужчины. По предварительным данным, в гостинице могли находиться около 30 человек — туристы и персонал. Об их судьбе пока ничего не известно.

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