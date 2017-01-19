Погребенный под лавиной отель в Италии сняли с вертолета: видео

Около 30 человек до сих пор числятся пропавшими без вести в итальянских Апеннинах. Накануне на высокогорный отель, где они находились, сошла мощная лавина, которая полностью накрыла здание.
Поисковые работы в Аппенинах продолжаются. К операции подключилась авиация. Появились первые кадры, снятые с вертолета. Судя по ним, небольшой отель располагался в окружении гор, разглядеть сейчас очертания гостиницы, погребенной под лавиной, среди снежной пустоши довольно сложно.
Дороги полностью завалены снегом, тяжелая техника находится в километре от отеля, пока расчистка ведется вручную. По словам главы провинции Пескара, под мощью удара здание сместилось на 10 метров. Спасателям также удалось наконец-то частично разобрать завалы и проникнуть внутрь. Под тяжестью снега обрушились кровля и три из четырех этажей. Коридоры завалило снегом и обломками перекрытий.
Около полудня было найдено тело погибшего мужчины. По предварительным данным, в гостинице могли находиться около 30 человек — туристы и персонал. Об их судьбе пока ничего не известно.
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