Здание итальянского отеля сместилось на 10 метров из-за схода лавины

Выжившие в результате схода снежных масс есть, но их немного.
могли находиться порядка 30 человек — это постояльцы и персонал. Проводятся поисково-спасательные работы. Недавно спасатели извлекли тело первой жертвы.
Глава провинции Пескара, где все и произошло, на своей странице в Интернете сообщил о том, что есть раненые, но пока неизвестно, сколько человек пропали без вести или погибли. Он добавил, что из-за схода лавины здание гостиницы сместилось на 10 метров.
Имена и личности постояльцев пока не известны. Но в Ростуризме сообщили, что россиян среди них точно не было, во всяком случае в составе организованных туристических групп. В ведомстве отмечают, что провинция Пескара не очень популярна среди наших соотечественников.
Сейчас сложно судить о профессиональной подготовке спасателей. Многое зависело от погоды. Дорогу к месту происшествия — а это 1200 метров над уровнем моря — завалило снегом. На некоторых участках образовались сугробы высотой до трех метров, и спасателям под сильным снегопадом пришлось добираться до места на лыжах.
Что касается лавины, она, по мнению синоптиков, скорее всего вызвана землетрясением, которое произошло в среду утром в Центральной Италии. Подземные толчки зафиксировали на границе областей Лацио, Марке и Абруццо. Колебания ощутили даже жители Рима. В столице Италии пришлось эвакуировать пассажиров метро. Эту и без того нелегкую ситуацию осложняют неблагоприятные погодные условия — Центральная Италия оказалась во власти морозов и снегопада. Такого, по словам чиновников, не было с 1954 года.
МЧС России направило итальянским властям предложение по оказанию помощи в ликвидации последствий землетрясения и схода лавины.
Владимир Пучков, глава МЧС: «Мы высказали наши предложения итальянским коллегам. Они развернули спасательную операцию на высоком уровне. И если будет соответствующая заявка, конечно, мы направим и спасателей, и всех специалистов».
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