Билл Клинтон на инаугурации Трампа поедал глазами президентскую дочь

Соединенные Штаты Америки приходят в себя после инаугурации Дональда Трампа. За церемонией в Вашингтоне следили по всему миру.
45-й президент принял присягу на фоне массовых протестов и беспорядков.
Дональд Трамп, президент США: «Сегодняшняя церемония имеет особое значение, потому что мы не просто передаем власть от одной администрации к другой или от одной партии к другой, мы власть Вашингтона отдаем вам, людям».
Трамп говорил о том, что Америка теперь будет жить по-новому, прежде всего думая о себе и своих проблемах.
Дональд Трамп: «Многие десятилетия мы обогащали иностранную промышленность за счет американской, оплачивали армии других стран, позволяя своей армии деградировать. Мы защищали границы других государств, отказываясь защищать свои. И тратили триллионы и триллионы долларов за рубежом, в то время как инфраструктура Америки приходила в упадок».
Слова нового президента США — это явный отход от заявлений всех прежних администраций Белого дома последних лет и прежде всего Барака Обамы, который называл Америку защитником общечеловеческих ценностей. Трамп американские идеалы никому навязывать не собирается.
Дональд Трамп: «Мы будем искать дружбы со всеми странами мира, помня при этом, что право всех наций ставить собственные интересы превыше всего. Мы больше не станем навязывать наше мировоззрение кому бы то ни было, но позволим ему стать примером. Мы будем сиять для всех, кто последует за нами».
Сторонники Трампа, приехавшие в Вашингтон со всей страны, приветствовали речь нового президента. Новоиспеченный глава Белого дома перешел от слов к делу, подписав первые указы, среди которых нескольких назначений и провозглашение нового праздника — Национального дня патриотизма. И еще одна деталь: с официального сайта Белого дома исчезли разделы, посвященные правам сексуальных меньшинств и изменению климата.
Впрочем, внимание обратили не только на сайт. В соцсетях отметили, что Трамп пожал руку Хиллари Клинтон во время церемонии. Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, Билл Клинтон часто посматривал в сторону, где стояла дочь 45-го президента США Иванка. Это не ускользнуло от внимания Хиллари. Также многие отметили наряд первой леди США Меланьи Трамп, сравнив ее с Джеки Кеннеди, которая считается иконой стиля.
инаугурация прошла мирно и спокойно, то за оцеплением протестующие пытались создать проблемы властям. Дошло даже до небольших столкновений и слезоточивого газа. По-настоящему массовыми протесты не получились, зато они обратили на себя внимание. Несколько сотен противников Трампа устроили погромы в городе. В результате разбиты несколько витрин, стекла лимузинов, воспламенились мусорные баки. Полиция прекратила беспорядки, применив шумовые гранаты и слезоточивый газ. Больше сотни демонстрантов арестованы.
Ожидается еще «Марш женщин на Вашингтон». Сообщалось, что в нем примут участие до 200 тысяч человек, в том числе актрисы, политические деятели и активисты. Например, в числе выступающих заявлены Скарлетт Йоханссон, режиссер Майкл Мур и правозащитница Анжела Дэвис, хорошо известная в СССР в 70-е годы.
Дональд Трамп принес присягу на верность стране и конституции, которая состояла из 35 обязательных слов и четырех необязательных — «Да поможет мне Бог».Опубликовано НТВ 20 января 2017 г.
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