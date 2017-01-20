Дональд Трамп вступил в должность 45-го президента США

В Вашингтоне возле здания Капитолия состоялась торжественная церемония инаугурации
сразу на двух Библиях. Одну ему подарила мама в 1955 году, вторая — Библия президента Линкольна.
70-летнего Дональда Трампа, который принес присягу на верность стране и конституции.
Дональд Трамп, президент США: «Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов».
Сразу после клятвы Трамп начал свою инаугурационную речь.
На церемонии присутствуют семья нового президента, политическое руководство страны и недавние политические противники — уходящий президент Барак Обама и побежденный кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон.
По традиции экс-президент США Барак Обама покинет Капитолий на вертолете. Ранее он сообщал, что отправляется с семьей в отпуск во Флориду.
толпы выйдут из-под контроля. Чтобы избежать терактов, все подъезды к Капитолийскому холму перекрыли за сутки до инаугурации, закрыли ближайшие станции метро, дороги заблокировали тяжелой техникой. В американской либеральной прессе Дональду Трампу даже предсказывали убийство во время инаугурации. Материал CNN с таким предположением возмутил многих американцев. А хакеры из Anonymous готовы были во время церемонии выложить в Сеть некие доказательства о связях нового президента США с «русской мафией».
Дональд Трамп принес присягу на верность стране и конституции, которая состояла из 35 обязательных слов и четырех необязательных — «Да поможет мне Бог».Опубликовано НТВ 20 января 2017 г.
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