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  • 20.01, 21:17

Дональд Трамп вступил в должность 45-го президента США

18 комментариев
  • Фото Reuters © 2017, Kevin Lamarque
Дональд Трамп вступил в должность <nobr>45-го</nobr> президента США

Дональд Трамп вступил в должность 45-го президента США

Дональд Трамп вступил в должность <nobr>45-го</nobr> президента США
  • Фото Reuters © 2017, Kevin Lamarque

    • В Вашингтоне возле здания Капитолия состоялась торжественная церемония инаугурации 70-летнего Дональда Трампа, который принес присягу на верность стране и конституции.

    Дональд Трамп принес присягу ровно в полдень (20:00 мск), она состояла из 35 обязательных слов и четырех необязательных — «Да поможет мне Бог». Президент присягнул на верность Америке сразу на двух Библиях. Одну ему подарила мама в 1955 году, вторая — Библия президента Линкольна.

    Дональд Трамп, президент США: «Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов».

    Сразу после клятвы Трамп начал свою инаугурационную речь.

    На церемонии присутствуют семья нового президента, политическое руководство страны и недавние политические противники — уходящий президент Барак Обама и побежденный кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон.

    По традиции экс-президент США Барак Обама покинет Капитолий на вертолете. Ранее он сообщал, что отправляется с семьей в отпуск во Флориду.

    После торжественной части в Вашингтоне начнется черед парадов и балов. Сначала президента США и его семью ждет торжественный обед с членами Конгресса, потом начнется парад около Белого дома. В 19:00 (3:00 мск) главные участники торжеств посетят Бал свободы в Вашингтонском выставочном центре, после чего отправятся на Военный бал в Национальном музее градостроительства.‬

    Церемония инаугурации проходила в условиях повышенной безопасности: в столице сегодня весь день бунтуют тысячи активистов. Больше всего спецслужбы опасаются, что толпы выйдут из-под контроля. Чтобы избежать терактов, все подъезды к Капитолийскому холму перекрыли за сутки до инаугурации, закрыли ближайшие станции метро, дороги заблокировали тяжелой техникой. В американской либеральной прессе Дональду Трампу даже предсказывали убийство во время инаугурации. Материал CNN с таким предположением возмутил многих американцев. А хакеры из Anonymous готовы были во время церемонии выложить в Сеть некие доказательства о связях нового президента США с «русской мафией».

    Дональд Трамп принес присягу на верность стране и конституции, которая состояла из 35 обязательных слов и четырех необязательных — «Да поможет мне Бог».

    Опубликовано НТВ 20 января 2017 г.

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