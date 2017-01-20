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  • 20.01, 18:16

Хакеры Anonymous готовы доказать связи Трампа с «русской мафией»

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Хакеры Anonymous готовы доказать связи Трампа с «русской мафией»

Хакеры Anonymous готовы доказать связи Трампа с «русской мафией»

Международная группировка хакеров Anonymous пригрозила избранному президенту США Дональду Трампу разоблачениями в день выборов.

Хакеры Anonymous заявили, что сделают так, что Дональд Трамп «будет сожалеть о следующих четырех годах» на посту главы государства.

В Anonymous утверждают, что республиканец был связан с представителями организованной преступности из России. Сегодня они пообещали раскрыть эти данные широкой общественности.

Из сообщения Anonymous: «Дональд Трамп, ты лично и финансово связан с российской мафией, контрабандистами детей и лицами, отмывающими преступно нажитые капиталы».

«Эпоха 1980-х уже прошла, информация больше не исчезает, она где-то есть. Ты будешь сожалеть следующие 4 года», — говорится в сообщении хакеров, которое поступило в распоряжение газеты The Huffington Post.

Во время предвыборной кампании в США эта группировка практически не давала о себе знать и напомнила о себе только в день инаугурации Трампа. Компромат на избранного президента США грозились обнародовать и бывшие разведчики (якобы во время поездки миллиардера в Москву сотрудники российской разведки собрали на него компромат), и действующие (спецслужбы США пытаются доказать связи Трампа с «русскими хакерами», которые якобы вмешались в американские выборы). Но доказательств никто из спецслужб предоставить так и не смог.

Сегодня 45-й президент США вступает в должность в Вашингтоне. Инаугурация проходит на фоне десятков митингов — за и против нового хозяина Белого дома. НТВ.Ru ведет видео и текстовую трансляцию о происходящем в столице США.

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