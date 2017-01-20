СМИ: в США ищут возможные связи команды Трампа с Москвой

В американской прессе появилась информация о том, что спецслужбы США ищут предположительные связи окружения избранного президента Дональда Трампа с российскими чиновниками.
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Специалисты проверяют, не связан ли с российскими чиновниками бывший начальник избирательного штаба нового главы Белого дома Пол Манафорт, экс-советник Картер Пейдж и сторонник Роджер Стоун. При этом команда Трампа заявляет, что о начатом расследовании ничего не знает.
Хоуп Хикс, пресс-секретарь избранного президента США Дональда Трампа: «Мы не имеем абсолютно никакого понятия о каком-либо расследовании или даже основании для такого расследования».
Появившуюся в СМИ информацию о проводимом расследовании Манафорт назвал «грязной шуткой и абсолютной ложью демократов».
Ранее некоторые представители американского разведсообщества заявили, что во время предвыборной кампании в США российские хакеры якобы атаковали ресурсы политических организаций Нового Света, чтобы помочь Трампу победить в гонке. Директор ФБР Джеймс Коми с этим мнением не согласился, а в команде Трампа объяснили стремление увязать действия хакеров с победой республиканца «попыткой делегитимизации» итогов голосования.
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