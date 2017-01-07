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  • 07.01, 20:56
В основу доклада США о «российских хакерах» легло поведение политиков из Кремля. выборы, кибератаки, Путин, спецслужбы, США, Трамп Дональд, хакеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В основу доклада США о «российских хакерах» легло поведение политиков из Кремля

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В основу доклада США о «российских хакерах» легло поведение политиков из Кремля

В основу доклада США о «российских хакерах» легло поведение политиков из Кремля

    Публикация доклада спецслужб США о киберугрозах со стороны России вызвала всплеск истерии в американских СМИ. The New York Times уверяет читателей, что Путин лично управлял массированной хакерской атакой на выборы, CNN приписывает российскому президенту «акт войны против американской демократии». А Трамп, ознакомившись с выводами разведки, спокойно подытожил в Twitter: нет никаких доказательств того, что хакеры повлияли на исход голосования.

    Несекретная опубликованная часть доклада американских спецслужб о влиянии российских хакеров на американские выборы насчитывает 25 страниц. Но ничего нового публика из них не узнала. Американская разведка разве что пришла к выводу, что Россия пыталась проводить кампанию влияния в Америке перед выборами, но никаких свидетельств попыток изменить подсчет голосов или сам ход выборов не установлено.

    В самом начале документа 17 разведслужб США вообще откровенно признаются: «Некоторые наши выводы сделаны на основании поведения политических фигур Кремля, государственных медиа и прокремлевских интернет-пользователей».

    Получается, смотрели телевизор и читали Интернет. Глубокая аналитика. Но, похоже, это действительно так. Значительная часть доклада о хакерах посвящена российской англоязычной телекомпании RT и ее вещанию в Америке, которое американским властям не нравится, потому что некоторые мнения, высказываемые в программах канала, проникают и в американское общество.

    Барак Обама, президент США: «Мы в последнее время видели много комментариев, из которых следует, что есть республиканцы, эксперты или ведущие на телевидении, которые, как кажется, больше доверяют Владимиру Путину, чем соотечественникам — американцам, так как те являются демократами».

    Обама констатировал, что так быть не должно, добавив, что указанная ситуация вызывает у него серьезное беспокойство.

    Дональд Трамп в интервью The New York Times назвал шумиху в Америке вокруг российских хакеров политической охотой на ведьм. Накануне избранный президент встречался с главами спецслужб, чтобы познакомиться с докладом, а по итогам резюмировал: Россия, Китай и другие страны постоянно пытаются проникнуть в американские компьютерные системы, но на результатах выборов это не сказалось. Сами демократы виноваты в утечках своих документов.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.

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