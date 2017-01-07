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  • 07.01, 08:48

Трамп назвал причиной кибератак халатность самой Демократической партии

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Трамп назвал причиной кибератак халатность самой Демократической партии

Трамп назвал причиной кибератак халатность самой Демократической партии

Хакерские атаки на серверы Демократической партии стали возможными благодаря небрежности самих демократов, заявил избранный президент США Дональд Трамп, комментируя доклад разведки США о «российском влиянии».

Дональд Трамп: «Грубая халатность Национального комитета Демократической партии позволила осуществить хакерские атаки. У Национального комитета республиканцев серьезная защита!»




Накануне разведка США обнародовала несекретную версию доклада о «российском влиянии» на ход президентских выборов. Примечательно, что в качестве одного из «доказательств» в докладе фигурирует кадр из заставки телешоу 2011 года, изображающий главного редактора агентства Sputnik и телеканала RT Маргариту Симоньян, перешагивающую через здание американского Белого дома. Из доклада, в частности, следует, что Россия якобы использовала СМИ, включая RT и Sputnik, чтобы помочь Дональду Трампу на выборах.

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