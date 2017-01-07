Трамп назвал причиной кибератак халатность самой Демократической партии

Хакерские атаки на серверы Демократической партии стали возможными благодаря небрежности самих демократов, заявил избранный президент США Дональд Трамп, комментируя доклад разведки США о «российском влиянии».
Gross negligence by the Democratic National Committee allowed hacking to take place.The Republican National Committee had strong defense!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2017
Накануне разведка США обнародовала несекретную версию доклада о «российском влиянии» на ход президентских выборов. Примечательно, что в качестве одного из «доказательств» в докладе фигурирует кадр из заставки телешоу 2011 года, изображающий главного редактора агентства Sputnik и телеканала RT Маргариту Симоньян, перешагивающую через здание американского Белого дома. Из доклада, в частности, следует, что Россия якобы использовала СМИ, включая RT и Sputnik, чтобы помочь Дональду Трампу на выборах.
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